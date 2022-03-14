Güne çorbayla başlamak için çok neden var

Doğru malzemelerle yaptığımız mis gibi çorba, yemek kadar doyurucudur ve diğer seçeneklere kıyasla daha hafif ve besin değeri daha fazla olabilir. Çorba ayrıca tokluğu artırdığı için öğünler arasında atıştırma dürtüsünü de ortadan kaldırır. Wellbeing Uzmanı ve Şef Pelin Bozkurt Bilgiç Çorba içmenin faydalarını ve nasıl çorba içmemiz gerektiğini bizlerle paylaşıyor.





PRATİK VE YARATICI

Çorba yaparken yaratıcılığınızı çok daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Diğer yemeklerde olduğundan daha fazla sebzeyi karıştırma özgürlüğü verirken, bu aynı zamanda size mutfakta pratiklik sağlayıp zaman kazandırır.



RUHU DA BESLER

İçinizi ısıtacak bir besin olduğu gibi ruhsal anlamda da kendinizi mutlu hissetmenizi sağlayacaktır. Yemeğin aynı zamanda bizim ruhumuzu da beslediğini hiç unutmayın.



SIVI İHTİYACINI DESTEKLER

Çorbalar vücudun sıvı ihtiyacını destekleyen lezzetli alternatiflerdir. Su içeriği yüksek olan çorbalar özellikle yaz mevsimlerinde vücudun susuz kalmasını önleyen, kışın ise yeterli sıvı almadığımız zamanlarda su açısından doğru yiyecektir. Çorba vücudunuzun nemli kalmasına da yardımcı olur. Çorba, sadece su içermesinin ötesinde, vücudunuzun nemi korumasına yardımcı olan diğer mineralleri de içerir.





TOKLUK SÜRESİNİ UZATIR

Çorbamızdaki lif oranı yüksek olduğunda tokluk süresi uzar. Ancak; sindirimin çok da uzaması, sistemimizin sindirimle fazla meşgul olması vücudumuzu yorar ve enerjisini gereksiz kullanarak yenilenme ve iyileşme ve dinlenmeye alan bırakmaz. O yüzden ne yediğinden ziyade, neyi hazmettiğin daha değerli. Doymak için karbonhidrat ağırlıklı, yağlı ve ağır yemekler yerine çorba ilk sırada yer alabilir.



FAZLA YEMENİZİ ÖNLER

Çorba; midede fazla yer kaplayarak kısa sürede doygunluğa ulaşmanızı kolaylaştırır ve sonrasında daha fazla yemenizi önler. Böylece hem öğünde, hem de gün içinde daha dengeli beslenebilirsiniz. Sağlık açısından, ilk öğün olarak çorba içmek her zaman daha iyidir ve isterseniz ardından yine kolay sindirilen besinlerle devam edebilirsiniz. Ardından ağır yediğinizde, sindirim sürecini bozabilir ve hatta mide ağrısına neden olabilir.





DENGELİ BESLENMENİN EN İYİ VE KOLAY YOLU

Çorba başlıbaşına tüm besin öğelerini aynı anda almanın en iyi yollarından biri. Çorba pişirirken yeşil, turuncu ve kırmızı farklı sebzelerin kullanılması, kök sebzelerle desteklenmesi faydayı arttırır. Yemek esnasında katılan baharatlar ve sonrasında ekleyeceğiniz maydanoz ve dereotu gibi yeşil otlar, et suyu, tavuk suyu çorbanızı daha da sağlıklı hale getirecektir

SEBZE YEMEK İÇİN HARİKA&NBSP;BİR FIRSATTIR

Özellikle, sebzeli çorbalar, yüksek besin içeriği, düşük enerji yoğunluğu ile birleştirdikleri için beslenme açısından harika bir seçenektir. Bu da, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere birçok temel besin maddesini aynı anda aldığımız anlamına gelir. Beyaz ekmek, atıştırmalık hazır yiyecekler, şeker bazlı içecekler ve yüksek yağlı fast foodlar gibi yüksek enerji ve düşük besin yoğunluğuna sahip gıdaların yanında, bizi doyuran bir seçenek olarak çok fazla çorba tarifi bulabilirsiniz.