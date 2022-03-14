Güzel ve sağlıklı ayaklar için papatya kürü

Nasırdan kurtulmanın doğal yöntemini arayanlar için papatya kürü önerilebilir. Papatya ile hem ağrınızı hafifletebilir hem de nasırın geçmesine destek olabilirsiniz. Yaklaşık 1 litre suyun içine papatya kurularını ya da papatya çayını ekleyin. Suyu biraz dinlendirin ve papatyaların açılmasını bekleyin. Suya karışan papatya, nasırı tedavi etmek için hazır olacak. Her gün 30 dakika kadar ayaklarınızı papatyalı suyun içinde bekletirseniz; nasırı iyileştirebilirsiniz. Papatya antioksidan bir bitki olduğu için nasırlı bölgedeki zararlı dokuları yok edecek ve sağlığınızı yeniden kazandıracak. Aynı işlemi elleriniz için de uygulayabilirsiniz.