İştahınızı anında kesecek yiyecekler!

HAŞLANMIŞ TATLI PATATES



Gıda bilimcilerine göre, tatlı patatesler, sindirim enzimlerine direnen özel bir nişasta türü içerir , bu da onların midenizde daha uzun süre kalmasını sağlar ve bu nedenle sizi tok tutar, bu da iştahınızı bastırmaya yardımcı olur. Öte yandan patateste bol miktarda A ve C vitamini vardır.