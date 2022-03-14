İştahınızı anında kesecek yiyecekler!

Kısa yoldan zayıflamak isteyenler için az kalorili besinler tüketmek ve sağlıklı, doyurucu atıştırmalıklar yemek size yardımcı olabilir. İşte sizler için derlediğimiz iştah kesici yiyecekler...
Kilo vermek; düzensiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı olarak çağımızın en büyük problemlerinden biri haline geldi. Boğazına düşkün insanlar başta olmak üzere kısa yoldan kilo vermek isteyenler için iştah kesici yiyecekleri topladık. İşte iştahınızı bıçak gibi kesecek yiyecekler...
Kısa yoldan zayıflamak isteyenler için az kalorili besinler tüketmek ve sağlıklı, doyurucu atıştırmalıklar yemek size yardımcı olabilir. İşte sizler için derlediğimiz iştah kesici yiyecekler...
HAŞLANMIŞ YUMURTA
Haşlanmış yumurta yemek uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Kahvaltıda tüketilen yumurtanın, tüketilen simide oranla daha fazla tokluk hissi verdiği araştırmalarda tespit edilmiş.
LİFLİ GIDALAR
Diğer gıdalar gibi parçalanmayan lif vücutta daha uzun süre kalır. Bu durum sindirimi yavaşlatır ve tok hissi verir.
SOYA PEYNİRİ
Tofu zengin bir bitki bazlı protein kaynağıdır. İştahı basıtırır, fazla yemenin önüne geçer.
HAŞLANMIŞ TATLI PATATES
Gıda bilimcilerine göre, tatlı patatesler, sindirim enzimlerine direnen özel bir nişasta türü içerir , bu da onların midenizde daha uzun süre kalmasını sağlar ve bu nedenle sizi tok tutar, bu da iştahınızı bastırmaya yardımcı olur. Öte yandan patateste bol miktarda A ve C vitamini vardır.
BADEM
Bir avuç bademde antioksidan, E vitamini ve magnezyum bulunuyor. Araştırmalara göre iştah üzerinde etkili olan badem, tokluk hissini artırıyor ve kilo yönetimine yardımcı oluyor.
PROTEİN TÜKETİN
Bütün yiyeceklerin açlık üzerindeki etkisi farklıdır. Protein ve belirli yağlar, karbonhidratlara göre daha fazla tok tutar. Açlık hissini azaltmak için protein içeren besinleri ve sağlıklı yağları daha fazla tüketmeye çalışın.
KETEN TOHUMU
Doğal iştah kesici olan keten tohumunu yoğurdunuza, smoothie'nize veya salatanıza ekleyerek tüketebilirsiniz. Vücut, bütün keten tohumlarını sindiremez. Bu nedenle onları öğüttüğünüzden emin olun.
SU İÇİN
Yemeğe başlamadan önce su içerseniz hem daha az yemek yersiniz hem de tok hissedersiniz. Gün içerisinde de su tüketmeye dikkat edin. Ayrıca limonlu, maydanozlu, tarçınlı su da zaman zaman alternatifiniz olabilir.