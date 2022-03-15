Aşırı tuzun 6 zararı

Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin bir çay kaşığı olması gerektiğini belirtirken, ülkemizde tuz tüketimi birkaç kata çıkabiliyor. Üstelik pek çok kişi yemeğin lezzetini artırmak için tabağa da ayrıca eklemekten kaçınmazken; işlenmiş besinlerden atıştırmalıklara dek yüksek tuzlu yiyeceklerin tüketimi de riski artırıyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, günlük 5 gram tüketildiğinde faydaları olan tuzun, aşırı tüketilmesinin sonuçlarına değindi.

KALP KRİZİ RİSKİ VAR

Hipertansiyon: Günümüzde giderek yaygınlaşan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) aşırı tuz tüketimi ile doğrudan ilişkili olan tehlikeli bir hastalıktır. Fazla tuz tüketimi kan basıncını artırarak kalp yetmezliği, kalp büyümesi ve kalp krizine neden olabilir.

Böbrek hastalıkları: Fazla tuz kullanımı, böbreklerde hasara yol açan etkenlerden biridir. Tuz alımı idrar yoluyla kalsiyumun vücuttan atılımının artmasına yol açar. Vücutta kalsiyum eksilince, bağırsaktan kalsiyum emilimi artar. Bu da böbrek taşlarına zemin hazırlar.

İnme: 24 saatlik idrardaki sodyum miktarı ne kadar yüksek ise inme riski o kadar artar. Bilimsel çalışmalar; diyetle alınan 10 gram tuzun 5 grama düşürülmesiyle inme riskinin yüzde 23 oranında azalabildiğini gösteriyor.

Obezite: Fazla tuz tüketimi dolaylı bir obezite nedenidir. Asitli ve şekerli içecek tüketiminin en önemli belirleyicisi tuzdur. Günlük tuz alımı 10 gramdan 5 grama inince, günlük sıvı alımında 350 ml azalma olur ki bu sıvılar genellikle meşrubat şeklindedir.

KEMİKLERE ZARARLI

Osteoporoz: Aşırı tuz tüketimi kemiklerden kalsiyum kaçışına yol açarak kemik yapısının zayıflamasına, kemik kırılganlığının artmasına ve basit düşmelerin bile kırıkla sonuçlanmasına neden olabilir.

Ödem oluşur: Tuz alımı artınca idrarda basınç natriürezi olur, yani tuzun fazlasını böbrekler atar. Ancak, aşırı tuz alımı devam ederse, vücutta tuz birikir. Her tuz molekülü, 4 molekül su bağlar ve kalp yetmezliği, ödem, akciğer ödemi gibi sorunlar oluşur.