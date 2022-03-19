Ağrıları besinlerle azaltabilirsiniz

Vücutta yaygın ağrıyla kendini hissettiren, beraberinde uyku problemlerine de yol açan Fibromiyalji Sendromu (FMS) günümüzde oldukça fazla görülen bir rahatsızlık. Fibromiyalji, vücutta genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde ağrı ile genel yorgunluk hissedilen, uyku düzeninde problemlere ve bilişsel bazı bozukluklara neden olan kronik, yani uzun süreli bir durum.

SIK SIK BALIK TÜKETİN

Fibromiyaljide beslenme büyük önem taşıyor. Özellikle ödemi çözen, bağırsak bakterileri için olumlu etki yapan ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler, uzmanlar tarafından ağrıyı hafifletmesi için önerilen besinler arasında. Bunun yanı sıra çilek, kiraz ve karpuz gibi kırmızı meyvelerin de tüketilmesi gerekiyor. Beraberinde ıspanak ve lahana da bu rahatsızlığı hafiflettiği bilinen besinler. Haftada iki gün balık tüketmek de ağrı azalmasına olumlu etki yapıyor. Turunçgiller, kırmızı biber, brokoli gibi gıdalarla C vitamini alımını artırmak da öneriler arasında.

Zerdeçal, zencefil, kuşburnu, yeşil çay, ananas meyvesinde bulunan bromelain, siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol gibi besinler direkt ve indirekt olarak ağrı düzeylerinde azalmaya neden oluyor. Bu ürünlerin gelişi güzel alınarak kullanılması doğru değil. Belli dozları ve ilaç etkileşimleri göz önünde bulundurularak kullanılmalı. Öte yandan cips, katkı maddeli gıdalar, kızartmalar, sucuk ve salam gibi işlenmiş kırmızı etler, kızarmış tavuk ve patates gibi kızartılmış gıdalar bu hastalarda ağrıyı arttıran faktörler.

İKİNCİ BEYNİMİZ BAĞIRSAK

Bağırsaklarımız artık ikinci beynimiz olarak tanımlanıyor. Beyindeki hormonların özellikle serotonin hormonlarının büyük bir kısmı bağırsaklarda da salgılanıyor. Vücuttaki serotonin hormonunun yüzde 91'i bağırsaklarımız salgılıyor. Buna bağlı olarak bağırsaklarda bir sıkıntı olduğu zaman birçok sorunu da beraberinde getiriyor. İrritabl bağırsak dediğimiz; ishal, kabız ataklarıyla giden bir hastalık. Bu, fibromiyalji hastalarının büyük çoğunluğunda var. Özellikle bağırsak bakterilerini bozulması bu hasta gruplarında şıkça rastlanan bir problem