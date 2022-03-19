Çeşme 4 mevsim yaşayacak

İzmir'de gayrimenkul sektörüne öncülük eden Ci Group, yeni projesi ile bir ilke daha imza attı. Merkezi lokasyonlarda hayata geçirdiği lüks projelerle sektörde adından bahsettiren ve bu başarısını çeşitli değerlendirme kuruluşlarından aldığı ödüllerle taçlandıran Ci Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, Allways Bornova'dan sonra Çeşme'yi 12 ay yaşanabilecek hale getirecek yeni projesi olan INN Boyalık Çeşme projesine başladıklarının bilgisini verdi.

Son bir yıldır gerek portföylerinde yer alan gerekse markalarını bilen insanlardan talep aldıklarını vurgulayan Aktaş, "Covid 19 pandemisi de ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel, demografik ve daha birçok bakımdan toplumsal hayatı farklılaştırdı, tüketici davranışlarını derinden etkiledi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren markalar da değişen tüketici beklenti ve davranışlarına paralel yeni dönem stratejilerini revize etti. Biz de şirket olarak kurumumuza gelen talebe karşılık verebilmek amacıyla İzmir ve çevre ilçelerde proje geliştirmek için çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

2021'i başarıyla geride bıraktıklarını ifade eden Aktaş, yeni yılda da kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Aktaş, "Ci Group olarak, tüm zorluklara rağmen hedeflerimizi büyük ölçüde tutturarak yılı kapattık" dedi. Aktaş, 2022'de başta Allways Bornova ve INN Boyalık projeleri olmak üzere 5 yeni projenin satışlarına başlayacaklarını söyledi. Gayrimenkul sektöründe yenilikçi projelerin öncüsü olduklarını belirten Aktaş, en yeni projeleri olan INN Boyalık hakkında şu bilgileri verdi: "Ci Group olarak hazırladığımız yeni projelerimizi, pandemi sonrası yaşam alışkanlıklarına, yeni normalin ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere göre şekillendirdik. INN Boyalık projesi, artık daha çok vakit geçirdiğimiz ev yaşamımızda istendiğinde home ofis istendiğinde e-okul ortamlarını kişiye özel yaşam alanlarıyla sunan, çok özel bir proje."

MODERN BİR KAÇIŞ

Yaklaşık 150 gün gibi kısa sürede projeyi bitirmeyi hedefleyen Ci Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, Çeşme'yi 4 mevsim 12 ay yaşanabilir kılacak olan proje hakkında bilgiler verdi. Aktaş, "Çeşme'de dört mevsim yaşamın en yeni adresi INN Boyalık Çeşme, sizlere şehrin içinde ve bir o kadar da kaostan uzak, modern bir kaçış deneyimi sunuyor. Arazi içinde bulunan zeytin, defne ve meşe ağaçları arasında 11 bin metrekarelik proje alanımızda 49 rezidans, 2 dükkan ve termal havuzu olan bir sağlıklı yaşam merkezi ve birçok projeden ayrışacak özellikte olan bir proje ürettik. 60 bin metrekare Allways Bornova şantiyemizi 1 yıl gibi bir sürede, Çeşme Boyalık'ta yeni başladığımız 5 katlı projemizi 150 günde teslim etmeyi planlıyoruz. İzmir'de inşaat sektöründe bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş kalite olarak da kullandığımız malzeme standardı olarak da İzmir'de olmayan, projelerde bulunmayan üst düzey markaların kullanıldığı bir inşaat içinde yola çıktık. 60 bin metrekare projeyi 12 ayda bitiren bir firma İzmir'de daha önce hiç duymadım. İzmir inşaat projelerine yeni standart getirdiğimize inanıyoruz. Bugüne kadar hep Çeşme'de konuşulan ama hayata bir türlü geçirilemeyen bir değil toplamda 5 projeyi hayata geçiriyoruz. Gerçek dört mevsimin, temiz havanın, doğanın ve Çeşme'nin tadı INN Boyalık'ta çıkarın" diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCIYA SATISTA DA REKOR

TÜRKİYE genelinde 2021 yılında yabancılara 58 bin 576 konut satıldığını ifade eden Aktaş, "Yabancıda rekor kırılacağı kasım ayından kesinleşmişti. Özellikle döviz kurundaki yükseliş sonrası yabancıya oluşan fiyat avantajı ve gurbetçilerin ilgisi rekoru getirdi. Bizim yapmış olduğumuz projelere baktığınız zaman da birçok yabancı yatırımcının ilgisini çekmiş durumdayız. Temelini yeni atmamıza rağmen dünyada birçok yabancı yatırımcı ve de fonun bizim projelerimize ilgisi büyük. Bu da bizim ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin kanıtı. Yapmış olduğumuz projeleri tamamlanmadan blok halinde satma başarısını elde ediyoruz" diye konuştu.

DOLARDAN DAHA FAZLA KAZANDIRDIK

2022 yılı ile birlikte yeni başarılara imza atacakları bir döneme girdiklerini söyleyen Aktaş şöyle konuştu: "Elde ettiğimiz satış rakamları, Ci Group diye konuştu. projelerinin tüketicinin gözünde ne kadar güvenilir bir yatırım aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle son 5 yılda Ci Group projelerinden ev sahibi olanlar, dövize yatırım yapanlardan daha fazla kazanç sağladı. Üstelik bu beş yıllık dönemde kira getirisiyle artı kazanç sağlamaya devam ettiler."