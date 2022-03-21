Lahana, kansere karşı koruyucu

Kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden lahana, zengin mineraller, vitaminler ve güçlü içerikleri açısından mucizevi besinlerdendir. Diyetisyen Salih Gürel, "Sulu yemeği, salatası, turşusuna kadar yapılabilen lahana değerli bir besindir ve mutlaka sıklıkla tüketilmelidir" diye konuştu.

KALORİSİ DE ÇOK AZ

Gürel şöyle konuştu: "İçeriğinde bulundurduğu kükürtlü bileşikler, A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği oldukça güçlü bir sebze olan beyaz lahana pek çok hastalığa, kansere karşı koruyucu etki yapması, enfeksiyonlara karşı koruması, sinir sistemini koruması ve bağışıklığı güçlendirmesi ile öne çıkar. Kalorisi az olan beyaz lahana lif zenginliği ve tok tutması özelliğiyle de diyetlerin vazgeçilmezi. Ayrıca güçlü bir kalsiyum kaynağı olduğu için kemik sağlığını korur."