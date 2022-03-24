‘Yağsız gıdaları seçin 5 porsiyon sebze yiyin’

HAVALARIN ısınmaya yüz tutmasıyla birlikte, uzmanlar sağlıklı beslenmenin ipuçlarını sıralamaya başladı. Diyetisyen ve beslenme uzmanları özellikle sıvı kaybına karşı uyarıyor. Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ve mineral kayıplarının sonucu bitkinlik, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık sorunlarının baş gösterebileceğine değinen uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor:

AZ YAĞLI PEYNİRLERİ SEÇİN

"HAFİF ve yağsız besinler tüketin. Yeterli ve dengeli beslenme için dört besin grubunda bulunan besinlerden 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınması gerekiyor. Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, içecek olarak süt, meyve suyu ve bitki çayları tercih edilmeli. Sıcaklarda yağlı besinlerden ve kızartmalardan kesinlikle kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı, yemekleri pişirirken ise kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi yöntemler seçilmelidir."

GÜNDE BEŞ PORSİYON SEBZE

"SICAK havalarda vücut direncini artırmak ve yeterli miktarda vitamin ve minerallerin alınması için her renkten sebze ve meyve çeşitlerinin tüketilmesinde fayda var. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve yenilmelidir. Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine dikkat edilmelidir. Yüksek kalorili hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlılar, dondurmalar tercih edilmeli."