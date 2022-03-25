Bölgesel incelmenin 10 altın kuralı

Yaz yaklaşıyorken, herkes kışın aldığı kiloları yavaş yavaş göndermek istiyor. Çoğunluğun hayali ise bölgesel olarak kilo vermek. Kadınlarda yağlar özellikle karın ve bel çevresi ile basen bölgesinde depolanırken, erkeklerde ise genel olarak yan bel çevresi ve göbek/göğüs bölgesi sorunlu oluyor. Uzman Diyetisyen Melike Çetinbaş, bu noktada diyetin bir uzman tarafından 'kişiye özel' hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, "Size ait olmayan bir diyet listesi uygularsanız, tartıda gördüğünüz eksiler yağ kaybı olmayacağı için ne kadar zayıflarsanız zayıflayın, bölgesel olarak incelemezsiniz" diyor.

Bölgesel zayıflamanın ancak ve ancak yağ kaybıyla mümkün olduğunu söyleyen Çetinbaş, "Bunda da yüzde 70 diyet, yüzde 30 spor etkilidir. Eğer verdiğiniz kilo yağdan olursa, sarkmazsınız ve geri de almazsınız. Tabii ki geri almamak için ideal kiloda diyeti bitirmeniz gerekir" ifadelerini kullanıyor.

Diyetisyen Melike Çetinbaş, bölgesel olarak incelmek isteyenlere de şu tavsiyelerde bulundu:

1. DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLERİ UNUTUN

Ne kadar az yerseniz, bazal metabolik hızınız o kadar düşer. Bu yüzden kendinizi aç bırakacağınız diyetler yaparsanız sadece su ya da kas kaybedebilirsiniz. O zaman da istediğiniz kiloya düşseniz bile, normal düzene geçtiğiniz zaman verdiğiniz kiloyu geri alırsınız. Günlük almanız gerektiği kadar enerji alın ve kalori hesaplaması yapmayın. Çünkü yiyeceklerin kalorisini hesaplayamazsınız.

2. KARBONHİDRATI DİYETTEN ÇIKARTMAYIN

Vücudunuz günlük enerjisinin yüzde 40-50'sini karbonhidratlardan karşılar. Karbonhidratı tamamen diyetten çıkarmak, sürekli protein ağırlıklı beslenmek böbreği yorar. Basit şekerler yerine kompleks karbonhidratları tüketin. Öğünlerinizin yanına esmer ekmek tüketebilirsiniz.

3. ARA ÖĞÜN YAPMAYI UNUTMAYIN

Uzun süreli açlığa bağlı diyetler kan şekerini dengeleyemediği için maalesef ki yine yağ kaybını sağlamaz. Uzun zaman ayırmanızı gerektirecek ara öğünler yerine kuruyemiş, ayran ve süt gibi daha pratik seçeneklere yönelebilirsiniz.

4. KALORİLİ İÇECEKLERDEN KAÇININ

Gün içinde fark etmeseniz bile içeceklerden yüksek kalori alıyor olabilirsiniz. Mocha, latte gibi kremalı kahveler, meyve suları, meyveli sodalar ve birçok asitli içecek fazla kalori almanıza neden olabilir. Günde 2 fincandan fazla kahve tüketmeyin. Bitki çaylarından takviye alabilirsiniz. (Yeşil çay, beyaz çay, papatya gibi)

5. AĞIRLIK ANTRENMANI YERİNE KARDİYO EGZERSİZLERİ YAPIN.

Bölgesel olarak zayıflamak için yağ olan bölgedeki kasları çalıştırmak yerine kalp ritmini yüksek tutan kardiyo egzersizlerini tercih edin. Haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş bile yağ kaybınızı arttırır. İdeal kilonuza geldikten sonra kas egzersizlerine geçin.

6. ŞOK DİYETLER UYGULAMAYIN

Bazı duran kilolar için şok diyetler o kiloları geçmemize yardım etse de, uzun süre düşük kalorili beslenmek yağ kaybını durdurur. Bu durum birçok sağlık sorununa da yol açabileceği için asla önerilmez.

7. VÜCUDUNUZU ŞAŞIRTIN

Tekdüze bir diyet sistemi belirlemeyin. ücut uyguladığınız her diyete bir süre sonra adapte olur. Bir hafta ketojenik besleniyorsanız, diğer hafta Akdeniz tipi beslenebilirsiniz. Bir sonraki hafta ise detoks yapabilirsiniz.

8. MOTİVASYONUNUZU YÜKSELTİN

Diyet yaparken mükemmel olmayı beklemeyin. Kilo verme süreci iniş çıkışlı bir süreçtir. Siyah ya da beyaz olamaz. Bazı dönemler kaçamak yapsanız dahi, ertesi güne hiçbir şey yokmuş gibi davranın. Çevrenizdeki olumsuz yorumların da moralinizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

9. HER GÜN TARTILMAYIN

Yapılan birçok çalışmaya göre her gün tartılan insanlar diyeti daha çabuk bırakıyor. Çünkü kilonuz tartıda gün gün değişmez sadece ödem iniş çıkışları günlük olarak tartı sonucunuza yansır. Bu da motivasyonunuzu bozar. Kanda stres hormonu dediğimiz kortizol hormonu yükselir ve bunun sonucunda da kilo veremezsiniz.

10. ÖDEME KARŞI SU TÜKETİN

Yağ kaybettiğinizde ince hissedersiniz ama bazen tartıda eksi sonuç göremezsiniz. Bu ödem anlamına gelir. Ödem toplamamak için günlük tuz tüketiminizi azaltın. Günde 2-3 litre su içmeye özen gösterin. Suyun içine bir şey atmanızın ise ekstra yararı olmaz.