Geniz eti çocuğunuzun uykusunu kaçırmasın!

Ekol Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İlker İnçoğlu, "Burun solunumunun rahat olması sağlık açısından hayatın her döneminde çok önemlidir. Çocukluk çağında burundan nefes alamamak ise birçok soruna yol açabilir" dedi.

Çocuklardaki burun tıkanıklığının nedenlerinden birinin "adenoid hipertrofisi" denilen geniz eti büyümesi olduğunu söyleyen Op. Dr. İnçoğlu, "Adenoid doku geniz dediğimiz burunun arka, yumuşak damağın üst arka bölümünde bulunan lenf dokusudur. Üst solunum yolunda bulunan diğer lenf dokuları gibi, enfeksiyon durumlarında bağışıklık hücreleri üreterek, enfeksiyonla savaşta görev alır. Bu sırada da genellikle büyüme gösterir. Bu büyüme bazen enfeksiyon sonrası gerilemez ve burun solunumunu bozar. Aynı zamanda östaki tüplerinin genze açılma bölgelerini de tıkayıp orta kulak problemlerine neden olabilir" diye konuştu.

İLERİ BOYUT: APNE

Genetik yatkınlık, sık üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonların geniz etinin büyümesine yol açtığını belirten Op. Dr. İlker İnçoğlu, "Burun solunumu bozulan çocuk, ağzı açık uyumaya ve horlamaya başlar. Uykuda ağızdan salya gelebilir. Gövdenin üst yarısı, boyun ve başta terleme olabilir. Tıkanıklık çok ileri boyutta ise gece apne dediğimiz nefes durmaları bu bulgulara eşlik eder. İnatçı öksürük, geçmeyen burun akıntısı, sık orta kulak enfeksiyonu da büyümüş geniz etinin işaretleri olabilir" dedi.

BİRÇOK SORUNA YOL AÇABİLİYOR

BURUN tıkanıklığının uyku kalitesini bozduğunu söyleyen Op. Dr. İnçoğlu, "Bu da çocukta iştahsızlık, çabuk yorulma, huysuzluk ve öğrenme zorluklarına neden olabilir. Burnun tıkalı olması, üst çene gelişimini bozabilir ve damağı kubbe şeklinde çukurlaştırıp birçok ortodontik probleme neden olabilir. Bu çocuklar sürekli ağızdan nefes aldığı için zaman içinde 'adenoid yüz' dediğimiz tipik bir yüz görünümü oluşabilmektedir" ifadesini kullandı.

TIKANIKLIK SÜREKLİ İSE CERRAHİ TEDAVİ ŞART

TEDAVİ seçenekleri hakkında bilgi veren Op. Dr. İlker İnçoğlu, "Bu şikayetleri olan çocukların mutlaka bir KBB muayenesinden geçmeleri gerekmektedir. Geniz eti, burundan endoskopik muayene veya geniz bölgesi filmi çekilerek değerlendirilir. Tıkanıklıklar sürekli ise ve tıkanıklığı yapacak başka bir sebep yok ise, geniz eti ameliyatla alınmalıdır. Bu ameliyat için özel bir yaş yoktur. Çocuğun fizik yapısının elverdiği en erken dönemde yapılmalıdır. Erken yaşta yapılan ameliyatlar, geniz etinin oluşturacağı sıkıntıları önler ve yaşam kalitesini arttırır" dedi. Dr. İnçoğlu, geniz etinin alınmasının bağışıklık sistemi üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığını da sözlerine ekledi.