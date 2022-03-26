Akut romatizmal ateş kalp tutulumu yapabilir

Akut romatizmal ateşin streptokok adı verilen bakterilerin neden olduğu boğaz enfeksiyonu sonrası gelişen bir romatizmal hastalık olduğunu belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Narin bu hastalığın beyin, eklem ve kalbe tutunarak çeşitli sorunlara yol açabileceğini söyledi.



BAHARDA ARTABİLİR

Akut romatizmal ateşin bir enfeksiyon olmadığını belirten Prof. Dr. Nazmi Narin, "Faranjit gibi boğazda yerleşen bir bakterinin oluşturduğu proteinlere benzer proteinler vücutta bulunur. Vücudun bağışıklık sistemi ise bunu yabancı kabul etmesiyle ürettiği antikorların, bazı organlara yerleşmesiyle oluşan bir hastalıktır. Bu organlar kalp, beyin eklem gibi yerler olabiliyor. Yoğunlukla 9-12 yaş arası görülebiliyor. Ancak daha çok okul, kreş gibi kalabalık ortamlara girilmeye başlanmasıyla ortalama 3 yaşından sonra başlayıp ömür boyu devam edebilir" dedi. Prof. Dr. Narin "Mevsim şartlarıyla beraber vücut direncinin bozulmaya başladığı ilkbahar ve son bahar aylarında artış yaşanabilir. Çocuk kreşe, okula gidince arkadaşlarından bu bakteriyi solunum yolu ile alır. Beta bakterisi boğaza yerleşince ateşli boğaz enfeksiyonu yapar. Okul çağında ateşli boğaz enfeksiyonu geçiren çocukların yaklaşık olarak yarısına yakınında etken, beta bakterisidir" dedi. Hastalığın kalbe tutulumuyla sık karşılaşıldığını belirten Prof. Dr. Narin, "Hastalar genelde bize kalbinde üfürüm bulgusuyla gelirler. Kalp kapaklarının, kalp kasının, kalp dış zarının tutulması oluşabilir. En çok kalp kapak tutulumuyla karşılaşılır. Bu anlamda tanı koymak için çocuğun geçirdiği enfeksiyondan 14-21 gün sonra eklemlerinde ağrı oluşabilir. Birisi iyileşirken diğeri başlar. Bu eklemlere tutunduğunu gösterir. Diğer yandan beyin tutulumlarında ince motor hareketlerini yapmakta zorlanmalar görülür. Bunu da daha çok anne ve öğretmenler fark eder" dedi. Bu şikayetlerle gelen çocukların detaylı bir muayenesi yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Narin, "Medikal tedaviden hastanın durumuna göre kalp kapak değişimlerine kadar giden tedavi süreci bulunmaktadır. Ne kadar erken tanı konursa medikal tedavi ile başarı şansı artar" diye konuştu.

