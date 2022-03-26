Çikolata kistleri tüp bebek başarısını düşürüyor

Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktan, endometriomaların, sıkça kullanılan isimleri ile çikolata kistlerinin, endometriozis olarak bilinen bir hastalığın yumurtalık dokusu içinde kistler şeklinde gelişmiş formu olduğunu belirterek, tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Aktan, "Bu kistlerin varlığı, yumurtalık dokusu harabiyeti ile yumurta sayısının azalmasına, tüp bebek uygulamaları sırasında yumurtalığın ilaçlara yanıtının azalmasına ve daha az yumurta elde edilmesine neden olur. Kistlerin artan büyüklüğü ve bu kistlerin tek bir yumurtalıkta değil de her ikisinde de bulunması tüp bebek uygulamalarında tedaviye başvuran kadın başına gebelik oranını azaltan nedenler olarak biliniyor" dedi.

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"BU risk faktörlerine sahip kadınların gebe kalabilme potansiyellerinin değerlendirilmesi için infertilite uzmanı ile görüşmeleri daha akılcı planlamalar yapmalarına olanak tanır" diyen Prof. Dr. Aktan, "Kalan yumurtalık rezervleri hakkında fikir edinilir ve gerekirse koruyucu önlemler (yumurta dondurma) önerilebilir. Tüp bebek uygulaması öncesi kistlerin ameliyatla çıkartılmasının gebelik ya da canlı doğum oranlarına olumlu etkisinin olmadığı, hatta ameliyat nedeniyle rezervlerde azalmaya neden olunabileceği düşünülmekte. Bu yüzden, dayanılmaz ağrılar, yumurta toplamayı önleyecek kist boyutları ya da kistte kötü huylu gelişim kuşkusu bulunmayan kadınlarda tüp bebek öncesi ameliyat düşünülmez. Bu kistler zamanla büyüdüğü için giderek artan boyutlarının gebe kalabilme yeteneklerine daha da fazla olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı ve bu kadınlar koruyucu tekniklerden yararlandırılmalı" dedi.