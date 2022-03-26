Çocuğun sosyal ihtiyaclarına uygun isitme cihazları DUYMER’de

23 yıldır merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde 100'den fazla şubesiyle hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu seçkin markalarla hastalarına hizmet veriyor. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "5 yıl garantili dünya markası işitme cihazları 3 boyutlu yazıcı teknolojisi profesyonel ekibimizle kendi atölyelerimizde kişiye özel hazırlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor ve kulak içi montajı yapılmaktadır" dedi.

SUYA DAYANIKLI OLMALI

ÇOCUKLARDA işitme cihazı seçimi ve uygulamasının, yetişkin gruba kıyasla bazı püf noktaları içerdiğini belirten Av. Salih Baz, "Çocuklar hareketli yapıları ve üstün keşfetme arzuları nedeniyle işitme cihazlarını farklı ortam koşullarında test etmekte, kurcalamakta ve hatta kaybetmektedir. Bu nedenle çocuğunuz için tercih edeceğiniz işitme cihazı muhakkak suya, toza ve darbeye tam dayanıklı yapılmış olmalı" dedi.

OLMAZSA OLMAZ ÖZELLİK

ÇOCUKLARDA tercih edilecek işitme cihazlarının dayanıklılığın haricinde, işitme kaybına uygun, akademik ve sosyal çevrede çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi ve kullanımı kolay bir şekilde tasarlanmış olması gerektiğine dikkati çeken Av. Salih Baz, "Seçeceğiniz işitme cihazının olmazsa olmaz özelliği Multi Mikrofon (Yaka Mikrofonu) gibi 2.4ghz wireless teknolojisine sahip aksesuar bağlantısı uyumluluğunun olmasıdır. Multi Mikrofon, özellikle okul çağı çocuklarında hayati öneme sahip olan, çocuğun öğretmenini dinlemesini, daha kolay duyması ve daha rahat iletişim kurmasını sağlayan en önemli destekleyici ekipmandır. Çocuklar için duymak, öğrenmek demektir. Çocuklara yardımcı olmak bizim için önemlidir. Onlar dünyanın geleceğidir ve eğer onları ihmal edersek iyi bir geleceğimiz olmaz. Bu yaptığımız çok özel bir görevdir ve ödülümüz ise onların yüzlerinde gördüğümüz gülümsemedir" dedi.



5 YIL GARANTİ

DUYMER İşitme Cihazları Merkezi'nin yurtdışı markalarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Türkiye genelinde 100 şubesi ile hastalarına ulaştırdığını belirten Av. Salih Baz "Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor" dedi.