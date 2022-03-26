Çocuğunuz horluyorsa dikkat!

Atagöz Tıp Merkezi KBB Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru, geniz etinin çocuklarda ağız açık uyuma, horlama ve huzursuz uykuya neden olduğunu aktardı. Verimsiz uykunun çocuğun günlük yaşamını olumsuz etkilediğini kaydeden Doç. Dr. Doğru, "Akranlarına göre öğrenme kabiliyetlerinde düşüş yaşanabiliyor" diyerek, geniz eti operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Doç. Dr. Doğru, "Çocuklarda geniz eti daha çok horlama, ağız açık uyuma ve huzursuz uyumayla kendisini gösteren bir hastalıktır. Çocuklardaki sık sinüzitin ve sık kulak iltihaplanmalarının sebebidir. Özellikle geniz bölgesini aşırı kapatan, gece ağız açık uyumalara ve horlamalara neden olan geniz etlerine müdahale gerekiyor. Keza orta kulak sıvısı olan veya sık kulak iltihaplanması geçiren hastalarda da kulak işlemiyle birlikte geniz etinin alınmasını da planlayabiliyoruz. Muayenesini de çocuğun yaşına göre endoskopik muayene ile yapıyoruz, muayeneye çok uyum sağlayamayan çocuklarda kafa röntgeni uygulamasıyla teşhis koyuyoruz" dedi.

AYNI GÜN TABURCU

Doç. Dr. Doğru, çocukların 18 aylık olmasının ardından operasyonun yapılabileceğini ve hastanın enfeksiyon durumuna göre karar alıp geniz eti ameliyatını planlıyoruz. Çocuk hastalarımızda geniz eti, kulak tüpü ve bademcik ameliyatlarında alt yaş sınırı 3 yaştır ancak çok ihtiyacı olan ve sıkıntısı olan çocuklarda 18 aylıktan itibaren bu ameliyatlar yapılabilmektedir. Operasyonlar genel anestezi ile yapılıyor, geniz bölgesi temizleniyor. İşlemden sonra özel odada 3-4 saat müşade altında kalan hasta, diyet kontrolü ve reçetesiyle taburcu ediliyor" diye konuştu.