Genlerini keşfet sağlıklı yaşa!

MARMARA Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prohealth Genetik Testler Danışmanı Prof. Dr. Korkut Ulucan, beslenme, çevresel faktörler ve yaşam tarzımızın hastalık risklerini artıran faktörlerden olduğunu belirterek, "Genetik yatkınlık testleri ile kişilerin yaşamın ilerleyen dönemlerde karşılaşabilecekleri olası hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Bu sayede kişinin bu hastalıkla hiç karşılaşmaması ya da olabilecek en geç sürede karşılaşması sağlanabiliyor" diye konuştu. Prof. Dr. Korkut Ulucan, "Bir hastalık hücre dışına çıktığında zaten tespit edilebiliyor. Bizler, Koruyucu Hekimlik bakış açısı ile yürüttüğümüz Genetik Check-Up testlerimiz ile, hastalıklar henüz oluşmadan yatkınlığı tespit edebiliyor ve kişiye özel beslenme, egzersiz, gıda takviyesi gibi adımları belirleyerek sağlıklı yaşamın sürdürülmesini sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

ÖZEL BİR PLANLAMA

"PROHEALTH olarak genetik testlerin uygulanması ve hayata geçmesi için çalışmalar yapıyoruz" diyen Prof. Dr. Korkut Ulucan, "Kilo verme, hastalıklardan koruyucu beslenme, sporda atletik performansın artırılması, yaşlanmanın önüne geçilmesi gibi pek çok alanda toplam 35 genetik yatkınlık testimiz ile kişiye özel raporlamalar yapıyoruz. Örneğin; Diyet Genetiği Analizi ile, kilo verme sürecinde, yağ, karbonhidrat, protein gibi makro besinlerin ne kadar tüketilmesi, kaç öğün beslenilmesi ve hatta yağ yakımı için hangi sporun kaç gün kaç dakika yapılması gerektiğini analiz ettiğimiz 135 sayfalık yaşam raporu oluşturuyoruz" dedi.