Gülüşünüzü tasarlayın güvenle gülümseyin

Gerek televizyonlarda gerekse sosyal medya da gördüğümüz, dizilerde ya da filmlerde sürekli karşımıza sıkça çıkan; Hollywood yıldızları gibi parlak ve ışıltılı dişlere sahip olmak artık hayal değil. Diş Hekimi Eren Alayvaz, "Hollywood Smile" olarak adlandırılan gülüş tasarımı ile böyle ışıltılı ve parlak dişlere sahip olunabileceğini ifade etti.

SAĞLIKLI VE BEYAZ

Gülüş tasarımının dişlerinin şekil, renk ve büyüklüklerinden rahatsız olan hastalara laminate veneer ve (yaprak porselen) emax veya zirkonyum kronlarla yapılan tedaviler olduğunu belirten Dt. Eren Alayvaz, "Dişlerimizde yaşla birlikte çatlaklar aşınmalar meydana gelmektedir. Bu da dişlerimizin hem boylarının kısalmasına hem de daha fazla renklenmesine sebep olur. Hoş olmayan karemsi renklenmiş dişler meydana gelir.

Bunun yanı sıra doğuştan diş renkleri koyu olan şekillerini beğenmeyen hastalarda da gülüş tasarımıyla hastalarımız istediği sağlıklı ve beyaz dişlere kavuşturabiliyoruz" diye konuştu.



PROVA EDİLİYOR

Gülüş tasarımı tedavilerinin üç işlemden oluştuğunu kaydeden Dt. Alayvaz, "İşlem öncesi hastamızdan ölçü alınıp bilgisayar ortamında dişlerinin bitmiş halinin şekilleri tasarlanıp hazırlanır. İkinci randevuda bu hazırlanan dişleri hastamızın ağzında akrilik dişlerle prova ederek hastamızın isteğine göre düzenleme yapılır ve son haline getirilir. Bu şekillere bağlı olarak dişlerden gerekli miktarda aşındırma yani törpüleme yapılarak ölçü alırız. Üçüncü ve son aşamada laboratuvarda hazırlanan dişler yapıştırarak işlem sona erer" dedi.



DÜZENLI KONTROL ÖNEMLI

Gülüş tasarımı tedavilerinde hastanın hissettiği ağrının minimum düzeyde olduğunu söyleyen Dt. Eren Alayvaz, "Randevu aralarında hastamıza mutlaka bir geçici protez takılarak dişlerinin koruması sağlanır, çok ufak hassasiyetlerle bu süreci geçirirler. Tedavi bittikten sonra hastalarımız dişlerinin bakımları iyi yaparlarsa ve düzenli kontrollerini yaptırırlarsa uzun yıllar dişlerini sağlıkla kullanırlar" diye konuştu.