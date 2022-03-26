İftarda hafif yiyecekler tüketin

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Hepçivici yaklaşan Ramazan ayı öncesi bir çok hastanın 'Oruç tutabilir miyim' sorusunu yönelttiğini belirterek kalp hastalarının oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini söyledi. Dr. Hepçivici Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Uzun süren açlık sonrası orucun bir bardak su ile açılıp hafif yiyecekler (çorba, salata gibi) ile devam edilme uygundur. Kan şekerini hızlı yükselten makarna, pilav gibi gıdalar tüketilmemeli. Ağır yağlı yemekler kalp sorunlarına neden olabilir" dedi.

KRİZİ TETİKLEYEBİLİR

İftardan sonra en az 2 saat spor yapılmaması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. Hepçivici, "Tok karınla spor antrenman sırasında bayılma, kusma, tansiyon düşmesi ile sonlanır. Bu durum kalp krizini tetikleyebilir. Yemek sonrası yatar pozisyona geçmek reflü şikayetlerini artırı. Gazlı ve baharatlı gıdaları tüketmeniz şişkinlik, diyaframa baskı ile çarpıntı, nefes darlığına neden olabilir" dedi. "Özellikle kalp hastasıysanız doktor kontrolünden geçmeden oruca başlamanızı önermem" diyen Dr. Hepçivici, "İleri kalp yetersizliği olan, ciddi hipertansiyonu olan, çoklu ilaç kullanan (3 ve üzeri), idrar sökücü kullanan, yeni bypass olmuş, ileri kalp kapak hastalığı olan, ritim atakları yaşayan kişilerin oruç tutmaları uygun değildir. Oruç öncesi bazı kalp hastalarının tansiyon ve idrar sökücü ilaçların dozlarında değişiklik yapılması gerekir. Ayrıca iftar sonrası ardı ardına sigara içmeniz kalp krizini tetikleyebilir" dedi.