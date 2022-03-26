Mobil sağlık hizmetleri hayatı kolaylaştırıyor

34 yıllık tecrübeye sahip olan Çiğli Özel Sağlık Grubu bünyesinde 23 yıldır hizmet veren Özel Ege Ambulans Servisi Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Aykan Çelikel hastane öncesi ve sonrası verilen mobil sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Uz. Dr. Aykan Çelikel, Özel Ege Ambulans markası ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

YURT DIŞINA TRANSFER

Çeyrek asırı aşan sağlık hizmeti hayatında birbirinden çok farklı ihtiyaç ve taleplerle karşılaştıklarını belirten Uz. Dr. Aykan Çelikel, mobil sağlık hizmetlerinde işleyişi anlattı; "Sağlık hizmet talebi için çağrı merkezimiz arandığında alanında tecrübeli ekip arkadaşlarımız telefonda; triyaj olarak adlandırılan, hastanın durumunun acil olup olmadığını belirleyen ayrımı yapıyor. Hastanın ihtiyacının yerinde mi karşılanması gerekiyor yoksa acil bir şekilde hastaneye mi sevk edilmesi gerekiyor buna karar veriliyor. Çağrı merkezi operatörümüz hasta yakınının soğukkanlı ve sakin bir şekilde beklemesi sağlıyor ve en kısa zamanda ambulans ekibimiz belirlenen noktaya varıyor. Sağlık ekibimiz yerinde hastanın genel durumu hakkında ikinci bir değerlendirme yaparak yerinde müdahale veya hastaneye sevk kararını veriyor. Eğer bu şekilde bir tedavi gerçekleşecekse ambulans ekibimiz bunu gerçekleştiriyor. Hastanın daha büyük müdahaleler için sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekiyorsa en yakın ve doğru sağlık kuruluşuna sevki ekibimiz tarafından gerçekleştiriliyor" dedi. Uz. Dr. Aykan Çelikel şöyle konuştu: "Bazen hasta için büyük sıkıntı yaratan sağlık problemleri, sağlık ekibimiz tarafından evin içinde küçük müdahalelerle tedavi edilebiliyor ve hastayı pandemi koşullarında hastaneye götürmeden ihtiyacını karşılıyor."

ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

"Bazı durumlarda hastanın küçük bir şey olarak gördüğü rahatsızlıkların altından çok büyük ve hayati müdahaleleri gerektiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu ayrımı sağlık ekibinin yerinde yaptığı inceleme ve kontrollerde tespit edebiliyoruz" diyen Uz. Dr. Aykan Çelikel, Ambulans ile sunulan mobil sağlık hizmetleri sadece acil durumlarda değil, hastayı hastaneye götürmeden evinde, iş yerinde pansuman, muayene, serum takılması gibi sağlık hizmetleri sunarak da sağlık ihtiyaçlarına çözümler üretiyoruz" dedi. Çiğli Özel Sağlık Grubu bünyesinde bugüne kadar tıp merkezi, poliklinik, MR ve tomografi hizmetleri, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri verdiklerini hatırlatan Uz. Dr. Çelikel şimdi Mordoğan'da bulunan Özel Aden Huzurevi'nde hasta ve yaşlı bakımı konusunda da profesyonel hizmet sunduklarını belirtti. Bir tarafta yataklı bakım hizmetleri verirken öte yandan Özel Ege Ambulans ile mobil sağlık hizmetleri kapsamında evden hastaneye, hastaneler arası transfer, hastane sonrası eve transfer ya da evden başka bir eve transfer gibi hasta transferlerini de sağlayabiliyoruz. Ayrıca yurtdışına da gerek kara ambulansı gerekse ticari uçuşlarda sağlık ekibi desteği ile hasta transferi sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

UZ. Dr. Aykan Çelikel, "2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 15 yıl dönem dönem Gaziemir, Menderes, Bornova, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka Belediyeleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık hizmetlerini ve cenaze hizmetlerini yürüttük. Bu anlamda evde verilen sağlık hizmetleri konusunda da önemli bir tecrübemiz var. 7 gün 24 saat boyunca tüm halkımıza evinde mobil sağlık hizmetleri, hasta transferi konusunda hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.