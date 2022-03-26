Omuz rahatsızlıklarında kapalı yöntem konforu

Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ruşen Demir, omuz yaralanmalarında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha fazla kullanılmaya başlanan artroskopik (kapalı) yöntemin hem hekim hem de hastalar açısından oldukça konforlu olduğunu ifade etti.

YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Hastaların yüzde 20'sinin omuz şikayetleri sebebiyle geldiğini söyleyen Opr. Dr. Demir, "Omuz vücudun en karmaşık eklemlerinden bir tanesi. Çok fazla yönde harekete maruz kalıyor. Bundan dolayı da erken yıpranmalar oluyor. Hasta polikliniğe geldiğinde öncelikle omuz şikayetinin ne olduğuna bakılması gerekir. Omuz ağrısı, hareketlerde kısıtlanma, kuvvet kaybı, şekil bozukluğu ve bazen de omuzdan ses gelmesi şikayetleri ile gelebiliyorlar. Şikayetleri değerlendirirken de hastanın yaşı, aktivite düzeyi, hayattan ne beklediği önemli kriterlerdir" diye ifade etti. 40'lı yaşlarda genelde omuzdaki rotator manşet sıkışmalarıyla karşılaştıklarını belirten Opr. Dr. Demir, "Bu problemler 50'li yaşlara gelindiğinde rotator manşet yırtıklarına, 60'li yaşlarda ise kireçlenmelere dönüşebiliyor. Rotator manşet yırtıkları, kürek kemiğini üst kola bağlayan kaslardan meydana gelir. Burada yer alan tendonlar, omuz eklemini sabitlemeye ve hareket ettirmeye yardım eder. Omuz ağrılarına birçok neden yol açabilir. Fakat bu kas ve tendon grubundaki hasarlar akla ilk gelen nedenlerin arasında yer alır. Rotator manşet yırtığı tedavisi ise hastanın beklentisine göre şekilleniyor. Tekrarlayan çıkıkların olması, bir stabilite bozukluğu, rotator manşet yırtığı ve sıkışıklığı varsa cerrahi yöntemi öneriyoruz. Tıptaki gelişmeler sayesinde cerrahi seçenekler daha az invaziv yani daha az kesi ile yöntemlerin kullanılması doğrultusunda ilerlemiştir. Son yıllarda sadece kol ve omuz uyuşturularak kapalı yöntemle omuza 3 noktadan giriyoruz. Ortalama 1 saat kadar sürede ameliyat gerçekleşiyor. 4-6 haftalık bir fizik tedaviden sonra hastalar normal yaşamına dönebiliyor" dedi.