Online diyette yenilikçi yaklaşım

AVRASYA Cerrahi ve Sanitas Clinic Diyetisyeni Mehtap Acar, Almanya Belçika, İsviçre ve Danimarka gibi ülkelerden online diyet konusunda Türkiye'ye büyük bir talep olduğunu belirterek, "Nitelikli sağlık personelinin, Türkiye'nin sağlık turizmi ataklarının büyük etkisi var" dedi. Online diyetin kişilere büyük bir kolaylık sağladığını belirten Dyt. Mehtap Acar, "Danışanların vakit ayırıp diye isyen görüşmesine gitmelerine gerek kalmadan beslenme programı hazırlanabiliyor. Yurtdışında yaşayan danışanlar da kendi ülkesine özgü beslenme tarzıyla diyet yapmak istediklerinde online diyet iyi bir alternatif oluyor. Özellikle tüp mide ve mide botoksu için Türkiye'ye gelen hastalar ülkelerine döndüklerinde burada sıcak temas kurdukları diyetisyenlerle çalışmak istiyorlar. Bu da onlar için

büyük kolaylık" dedi.

DANIŞANLARIN günlük beslenme öyküsü, vücut ölçüleri, klinik bulguları, varsa kullandığı ilaçlar ve kronik rahatsızlıkları dikkate alınarak bireylere uygun ve kendisine özgü bir beslenme programı hazırlandığını belirten Dyt. Acar, "Takipleri sanki Türkiye'deymiş gibi yapılıYOr. Görüntülü görüşme ve mesajlaşma programları ile iletişim haline kalınmaktadır" dedi.



AVANTAJLARI NELER?

● MEKAN ve ulaşılabilirlik problemlerini ortadan kaldırma avantajı sağlar.

● ONLİNE diyetle zamanınız size kalır.

● MOTİVASYONU yükseltir.

● DİYETİSYEN takibi daha kolaydır.

● SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK oranı online diyette çok daha yüksektir.

● DOĞRU bir beslenme alışkanlığı kazanılmasında son derece etkilidir.