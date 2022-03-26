Rinoplasti ile yüz güldüren sonuçlar

Burun estetiği ameliyatının burnun daha güzel ve estetik görünmesi amacıyla yapılan ve yüz güldürücü olan kozmetik cerrahi girişimlerden biri olduğunu belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Sinan Başoğlu, "Rinoplasti ameliyatı sırasında, estetik görünümü iyileştirmenin yanında, burnun önemli fonksiyonlarının korunması hatta iyileştirilmesi de amaçlanmalı" dedi. Çoğunlukla genel anestezi altında yapılması tercih edilen estetik burun ameliyatları, yapılacak müdahalenin içeriğine ve kullanılacak göre 1,5-2,5 saat arasında sürüyor.

HIZLI İYİLEŞME OLUR

Doç. Dr. Başoğlu, "Burun estetiği ameliyatlarında açık ve kapalı rinoplasti olarak adlandırılan iki temel yaklaşım vardır. Kapalı Rinoplasti, burun delikleri içerisinden yapılan kesilerle gerçekleştirilir. Açık Rinoplastide iki burun deliği arasındaki cilt bölmesinin orta kısmından yatay bir kesi yapılır, burun derisi kaldırılarak burun ucunu ve burun sırtını oluşturan bütün kıkırdak ve kemik yapılara direkt görüş altında müdahale edilir. Hastalarımızın genellikle endişe ettiği burun uç kısmında yapılan kesi, doğru teknikle ve uygun dikiş materyalleri kullanılarak kapatıldığında fark edilmeyecek şekilde tamamen iyileşir" diye konuştu.