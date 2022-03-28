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Haberler Sağlık Kolon kanserinin her evresinde tedavi mümkün

Kolon kanserinin her evresinde tedavi mümkün

28.3.2022

Kolon kanserinin her evresinde tedavi mümkün

ONKOLOG Dr. Ahmet Özveren, cerrahinin kolon (kalın bağırsak) kanserinin tedavisindeki en etkin yöntem olduğunu söyledi. Hastalığın metastaz yaptığı 4. evrede dahi cerrahinin halen bir seçenek olduğunu belirten Uzm. Dr. Özveren, "Çeşitli tedavi seçeneklerinin kombine kullanımı ile bu hastaların bir kısmında tam şifa sağlanabiliyor ve başarılı sonuçlar alınıyor" dedi. KENT Onkoloji Merkezi'nden Dr. Özveren, ülkemizde kalın bağırsak ve rektum kanserlerinin en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu ifade etti. Özveren, mart ayının "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" olduğunu hatırlatarak, "Hastalıktan korunmada bol sebze tüketip işlenmiş et ürünlerinden uzak durmak, ideal kiloda olup alkol ve sigara tüketmemek önemli" diye konuştu.

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