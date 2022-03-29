Buğdayın kalbi Rüşeym

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ruşeym, buğdayın en üst kısmında yer alan, buğdayın büyüyüp çoğalmasını ve çimlenmesini sağlayan kısım. Buğday işlem geçtiğinde ruşeymi kaybolabiliyor ve bu nedenle faydalarından yararlanmak güç hale gelebiliyor. Bu yüzden doğru şartlarda elde edilmesi ve korunması gerekiyor. Buğdayın hayat kaynağı diyebiliriz ruşeym için. O küçücük ruşeymlerin içerisinde ciddi bir protein, magnezyum ve mineraller gizli. Hem az bulunmasından hem de faydaları dolayısı ile rüşeym altın değerinde bir besin...

LİF, VİTAMİN HER ŞEY VAR

● Ruşeymin içerisinde buğdayın içerisinde bulunandan birkaç kat daha fazla lif bulunuyor. Bu yüzden sindirim sistemine destek oluyor. ● Doymamış yağ asitlerince yüksek olması nedeniyle kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. ● Belli oranlarda tüketildiği sürece tok tutuyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. ● Bitkisel bir ürün olduğu için içerisinde kolestrol bulundurmuyor. ● E, A, B1, B6 ve en önemlisi de folik asit bakımında oldukça zengin. ● Kan şekerini dengeliyor, bu şekilde ani acıkmaların ve tatlı krizlerinin de önüne geçiyor. Şeker yeme isteğinizi azaltıyor. ● İçerisindeki vitamin ve minareller sayesinde daha enerjik olmanızı sağlıyor. ● Saçlarınızın ve tırnaklarınızın daha güçlü olmasına yardımcı oluyor. Saç dökülmesi şikayetlerini en aza indiriyor.