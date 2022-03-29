Rahat bir nefes için çam kozalağı pekmezi

VÜCUDA olan etkileri sebebiyle son zamanların en popüler isimlerinden olan, zaman zaman çam kozalağı reçeli ya da çam kozalağı şurubu gibi farklı isimlerle de anılan bu özel pekmezin pek çok faydası bulunuyor. Çam kozalağı pekmezi solunum yoluyla ilgili rahatsızlıklarda iyileşme sürecini hızlandırıyor. Özellikle öksürük kesici bir etki oluşturuyor. Balgam söktürücü bir etki de gösteren çam kozalağı pekmezi grip ve nezle gibi sıkça yaşanan rahatsızlıklar için doğal bir çözüm gibi gözüküyor. Akciğerlerin sağlıkla çalışmasına destek olduğu söyleniyor. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Düzenli olarak kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsakların da düzenli ve sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olan çam kozalağı pekmezi kabızlık sorununa çözüm oluyor. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı da önleyici ve iyileştirici etkiler gösteriyor.

KAŞIK KAŞIK YEMEYİN

ÇAM kozalağı pekmezi vücuda olan etkileri sebebiyle mutlaka ölçülü kullanılması gereken bir besin. Günde 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilmesi öneriliyor. Az miktarda kullanılması gerektiğinden tatlılarda ya da kahvaltı sofrasında klasik bir pekmez gibi tüketmemeye dikkat etmelisiniz. .