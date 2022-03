Diyanet'in "Regl (adet) iken oruç tutulur mu? Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?" sorusuna verdiği yanıtı derledik:



ADETLİYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü'l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü'l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San'ânî, Sübülü's-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 118).

DÜZENSİZ ADET KANAMASI OLAN BİR KADIN ORUÇLARINI NASIL TUTMALIDIR?



Kadınlar âdet dönemlerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Temizlendikten sonra kılamadıkları namazları kaza etmezler fakat oruçlarını kaza ederler (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69; Ebû Dâvûd, Tahâret, 106; Tirmizî, Tahâret, 97).



Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

Unutarak yiyip içmek orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir?

Ramazan'da beslenme nasıl olmalı, neler tüketilmeli? Uzmanından sağlık beslenme ipuçları

Ramazan ayının vazgeçilmezi Güllaç nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?