En iyi saç ekim merkezleri ve doktorları hangi teknikleri uyguluyor?

En iyi saç ekim merkezleri ve doktorları hangileri?



İstanbul'da hizmet veren, konusunda uzman doktorları ve ekipleri ile yüksek başarı oranına sahip saç ekim merkezleri ve doktorları listesini sizler için araştırdık.



İşte en iyi saç ekim merkezleri listesi…



- Este Favor Saç Ekim Merkezi İstanbul

- Asmed Saç Ekim Merkezi İstanbul

- Dr. Müttalip Keser Saç Ekim Merkezi Ankara

- Doku Tıp Merkezi İstanbul

- Este World Tıp Merkezi



Este favor saç ekim merkezi

Este Favor Saç Ekim Merkezi, konusunun uzmanı ve ekibi ile son teknoloji ekipmanlar ile son teknoloji yüksek başarı oranına sahip saç ekim tekniklerini uygulayan başarılı bir saç ekim merkezidir. Dünya çapında da popüler olan ve başarılarından söz ettiren Este Favor saç ekim merkezi, Türkiye'de butik sağlık hizmetini de profesyonel şekilde yürütmektedir. Bireye özel VIP hizmet anlayışı sayesinde kişinin ihtiyacı olan planlamayı en ince ayrıntısına kadar hazırlayan saç ekimi merkezi doğal görünen yüksek saç ekim başarısı ile ön plana çıkmaktadır.



Asmed saç ekim merkezi

Ataşehir 'de bulunan ve İstanbul içerisinde en iyi saç ekim doktorlarının bulunduğu Asmed Saç Ekim Merkezi, elde ettiği yüksek başarı oranına sahip saç ekimi operasyonları sayesinde konusunda lider klinik konumundadır. Gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışından çok sayıda hastaya kaliteli hizmet sağlamaktadır. Klinikteki yer alan ekipmanların tamamı son teknoloji olup, saç ekim merkezi çalışanlarının tamamı konusunda uzman ve tecrübe sahibidir. Doğal ve sık saçla için Asmed saç ekim merkezi başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.



Dr Müttalip keser saç ekim merkezi

Dr. Müttalip Keser, saç ekimi uygulamalarında özellikle çok yüksek sayıda greft ile çalışmamakta, saç ekimi gerçekleştirilecek alanlarda doğal görünüm elde ederek bireyin günlük hayatta rahat olmasını sağlamaktadır. Çoğu zaman saç ekimi uygulamalarını tek seans değil 2 seans yapabilmekte ve en iyi şekilde saç köklerinin tutunmasını sağlamaktadır. FUE saç ekimi tekniğini başarılı bir şekilde kullanan Dr. Müttalip Keser operasyonlarında son teknoloji ekipmanlara yer vermektedir. Dr. Müttalip Keser gerçekleştirdiği mükemmel saç ekimi operasyonlarına bakıldığında talep edilen ücretin tam karşılığı olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir.



Doku tıp merkezi

Doku Tıp Merkezi konusunda uzman doktorları ve konusunda tecrübe sahibi ekibi ile 2017 senesinde kurulmuş ve hızla başarı basamaklarını tırmanmış bir tıp merkezidir. Kurucusu Dr. Serkan Aygın, sağlık alanında kazandığı engin tecrübe ve bilgi birikimini yüksek seviyedeki tıbbi bakımı ile evrensel bir birliktelik ile hastalarına bakmaktadır. Doku tıp merkezi, konusunda uzman ekibi ile saç ekimi konusunda profesyonel başarılar elde etmiş ve elde etmeye devam etmektedir. Merkez bünyesinde gerçekleştirilen ekim uygulamalarının tamamı en doğal sonucu elde edecek şekilde yapılmakta olup bireyin rahatlıkla kullanabileceği şekilde planlanmaktadır.



Este World saç ekim merkezi

Este World Saç Ekim Merkezi, başarılı doktorları ve konusunda uzman olan ekipleri ile İstanbul'da saç ekim uygulamalarını son teknoloji ekipmanlar ve güncel bilgiler ışığında gerçekleştirmektedir. Este World saç ekim merkezi bünyesinde saç ekim fiyatları için net bir fiyat limiti koymamakla beraber danışanın analizi gerçekleştirildikten sonra ihtiyaca uygun olan greft sayısına göre doğru fiyat politikası belirlenmektedir. Este Word saç ekim merkezi bünyesinde saç ekim işlemi yaptıran danışanların görünüm olarak doğal ve gür saçlara kavuştuğu da bilinen bir gerçek olup, merkez bu nedenle popülerliğini sürdürmektedir.



En iyi Saç ekim yöntemi hangileri?

Ülkemizde gerçekleştirilen en iyi saç ekim yöntemlerinin Safir FUE saç ekimi ve DHI saç ekimi yöntemleri olduğu görülmektedir. Bu teknikler birçok saç ekim merkezi bünyesinde sıkça kullanılan ve yüksek başarı elde edilen teknikler olup, saç köklerinin iyi şekilde tutunduğu bilinen yöntemlerdir. Safir FUE saç ekim yöntemi ile DHI saç ekimi yöntemi ise şu şekildedir;



1-Safir FUE Saç Ekimi

Safir FUE Saç Ekimi, safir uç kullanılarak açılan kanalara greftlerin titizlikle yerleştirildiği yüksek başarı oranı sağlayan saç kim yöntemidir. Lokal anestezi uygulaması sonrasında mikro motor ile açılan mikro köklere nazikçe toplanan saç kökleri ekili. Kanalların doğru yönde ve hasarsız şekilde açılması saç ekim başarısını etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesidir.



2-DHI Saç Ekimi

DHI saç ekimi doğrudan saç ekimi olarak karşılık bulan konusunda uzman kişiler tarafından gerçekleştirilebilen saç ekim işlemidir. Bu işlemde toplanan greftler özel bir kalem ile toplanır ve yine ufak kesilere toplanan saç kökleri nazik bir şekilde yerleştirilir. DHI saç ekim uygulaması iki aşamalı olup uygulama sonrasında hızla günlük hayata dönülebilmektedir.



En iyi saç ekim merkezi neresidir?

En iyi saç ekim merkezi, konusunda uzman kadroya sahip ve başarılı yorumlar alan saç ekim merkezleridir. Saç ekim işlemlerinin ilk adımı olan danışan muayenesinden danışanın günlük yaşamına döndüğü ve kontrollerini gerçekleştirmek için geldiği her aşamada yanında olan ve her sorusuna ayrıntılarıyla yanıtlar vererek şeffaflık politikası izleyen merkezler günümüzde en iyi saç ekim merkezi olarak bilinir. Bu doğrultuda İstanbul içerisinde en iyi saç ekim merkezi olarak birkaç saç ekim merkezi danışanlarına profesyonel saç ekim hizmetleri vererek en iyi saç ekim başarı oranını yakalamaktadır. Doğru ve iyi bir saç ekim merkezi bulmak için ihtiyaca yönelik araştırma yapmak ve iletişim kurmak yeterli olacaktır.



Saç ekimi kimlere uygulanamaz?

Saç ekim işlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı bireyler de bulunmaktadır. Bu doğrultuda saç ekim işleminin uygulanamayacağı kişiler;

Yüksek tansiyon ya da diyabet gibi bireyler doktor onayı yok ise

Doğuştan saçsız olan ya da donör bölgesinde saç olmayan bireyler

Saç ekimi gerçekleştirilmesi düşünülen bölge üzerinde aktif yara olan bireyler için Saç ekim işlemlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Saç ekim işlemi için uygun olmayan bireyler için ise saç yoğunluğunu arttırmaya yönelik yoğun saç programlarının yapıldığı ve önerildiği merkezler de bulunmaktadır. Dilerse bu bireyler saçlarının güçlendirilmesi için bu yolu kullanabilmekte ve mevcut saç yoğunluklarının artması için işlemler gerçekleştirilebilmektedir.



Saç ekimi öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmeli?

Saç ekimi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler genel olarak tütün ve alkol kullanımı en az 1 hafta öncesinde durdurulmalıdır. Kafein ve türevlerinin tüketimi azaltılmalı kullanılan ilaçlar zaruri değilse mutlaka doktor onayı ile bırakılmalıdır. Operasyon öncesi saçlar yıkanmalı ve saç ürünleri sürülmemelidir. Rahat çıkarılabilecek kıyafet tercih edilmelidir. Saç ekimi günü araç kullanılmaması bir refakatçi eşliğinin ayarlanması da önemlidir.

Saç ekimi sonrasında bölge çarpmalara karşı korunmalı, kontrollere zamanında gidilmelidir. Güneş ışınlarına karşı saç ekimi gerçekleştirilen alan korunmalı, saç yıkama işlemi onay aldıktan sonra önerilen şekilde yapılmalıdır. Saç ekim bölgesi üzerinde oluşan iyileşme kabukları asla koparılmamalıdır. Ekim sonrasında belirtilen süre boyunca spor aktiviteleri kısıtlanmalıdır.



En iyi saç ekim merkezi nasıl seçilir?

Saç ekim merkezi seçiminde en iyi olanı bulmak için birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekmektedir. Yapılacak araştırma sonucunda bu kriterleri barındıran saç ekim merkezlerinin en iyi saç ekim merkezi olduğu söylenebilmektedir. Bu doğrultuda;

Kullanılan saç ekim yöntemleri ve ekipmanların durumu

Saç ekimini gerçekleştirecek ekibin konusunda uzman olması ve tecrübesi

Ortamın steril olma durumu

Operasyon öncesi ve sonrasında verilecek olan klinik desteği

Daha önce saç ekimi yaptırmış kişilerin yorumları En iyi saç ekim merkezi seçimini etkileyecek önemli kriterler olarak bilinmektedir. İyi bir merkez seçmek ve iyi hizmet almak isteyen bireylerin bu kriterleri sağlayan merkezleri tercih etmesi saç ekim başarısı için önemlidir.

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