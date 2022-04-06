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Haberler Sağlık Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi vitaminlerle bağışıklık güçlendirilir?

Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi vitaminlerle bağışıklık güçlendirilir?

Hastalıklardan korunmada çok önemli bir yere sahip olan bağışıklık sistemi, yeterli derecede güçlendirilmediğinde bazı belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıkların daha sık yaşanması da vitamin takviyelerine yönlendirdi. Hangi besinler bağışıklığı güçlendirir? Hangi vitaminler bağışıklık sistemine etki ediyor? Hastalıklardan korunmak için neler tüketmek gerekir? D,C ve K vitamini kullanımı nasıl olmalı? İşte tüm detaylar...

AA

06.04.2022, 12:17

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasında doğru ve yeterli beslenme ile hekim kontrolünde vitamin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi vitaminlerle bağışıklık güçlendirilir?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasında doğru ve yeterli beslenme ile hekim kontrolünde vitamin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi vitaminlerle bağışıklık güçlendirilir?

Hastalanmadan önce tedbir alarak vücut direncinin artırılması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, bağırsak florasının da hastalık gelişiminde etkili olduğunun altını çizdi. Gürbüz, "Bağırsaklar sağlıklı ve flora güçlü ise bağışıklık sistemi de güçlüdür ve kişi hastalıklara karşı dirençlidir." diye konuştu.

Gürbüz, bağırsakların "ikinci beyin" olarak tanımlandığını dile getirdi. Bağırsaklarla beyin arasında güçlü bir sinirsel ağ olduğunu aktaran Gürbüz, hastalık gelişiminin engellenmesinde ve bağışıklığın güçlendirilmesinde organik beslenmenin yanı sıra hekim kontrolünde vitamin ve probiyotik takviyesinin etkili olduğunu bildirdi.

Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi vitaminlerle bağışıklık güçlendirilir?

Gürbüz, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde D vitamini desteğinin önem taşıdığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"D vitamini, kemik sağlığı için gerekli olduğu bilinirken şimdi bunun vitaminden öte hormon olduğunu kabul ediyoruz. Hücre içinde genetik şifrenin saklı olduğu bölgeye etki edebilen bir vitamin olan D vitamini, bağışıklık sistemini de kontrol edici, ayarlayıcı bir fonksiyona sahiptir.

Yeterli D vitaminin güneşlenme ile alınması yeterli değil. Çünkü yaşanılan coğrafya, boylam, enlem, ışınların geliş açısı, D vitamini sentezi üzerinde etkilidir. Besinlerle yeteri kadar D vitamini alınamamaktadır. Çünkü çoğu yiyecek sektöründe kullanılan kimyasallarla besin içerikleri zayıfladı. Bu nedenle D vitamini takviyesi dışarıdan alınmak durumundadır."

Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi vitaminlerle bağışıklık güçlendirilir?

"YETERLİ ETKİ ALINABİLMESİ İÇİN D3 VİTAMİNİ İLE K2 BİRLİKTE KULLANILMALI"

D vitaminin K2 ile birlikte alınması gerektiğini belirten Gürbüz, "D vitaminin aktif formu D3'tür ve D3, K2 denilen formlar mevcuttur. Yeterli etki alınabilmesi için D3 vitamini ile K2'nin birlikte ve hekim tarafından belirlenen dozda kullanılması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Gürbüz, kişilerin vitamin takviyesi öncesinde kan değerlerine baktırması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle kış aylarından çıkıldığı için D vitamini eksikliğinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Bunun yanı sıra bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için bu vitaminlerin süt, peynir, yumurtadan alınabileceğini belirten Gürbüz, ancak bu ürünlerin mutlaka organik olması gerektiğine işaret etti.

Gürbüz, gebelik öncesinde anne adayının yeterli D vitamini almasının bebeğinin sağlığı için de önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu gibi nedenlerle okul çağı, adolesan gruplarda, gençlerde, erişkin ve yaşlılarda D3, K2 vitamini kullanılmalı." dedi.

Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi vitaminlerle bağışıklık güçlendirilir?

Gürbüz dışarıdan C vitaminine desteğinin de önem taşıdığını dile getirerek, "Bizim savunma sistemimizde akyuvarlar mikroplarla savaşırken, toksikoksidan maddeler ortaya çıkıyor. C vitaminin aynı zamanda antioksidan etkisi var." diye konuştu.

Doktor kontrolünde C vitamini takviyesini öneren Gürbüz, "Özellikle viral enfeksiyonların olduğugünlerde C vitamini takviyesine ihtiyaç var. Pandemi dönemlerinde yurt dışında hastanelerde özellikle yoğun bakım hastaları, güneşten yararlanması için dışarı çıkarıldı ve yüksek doz D vitamini verildi. Araştırmalarla, D vitamini düzeyi belli bir seviyenin üstünde olanlarda yoğun bakıma giriş yüzdesinin oldukça düşük olduğu saptandı." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, bunların dışında bağırsak florasını bozan zararlı mikropların sayısını artıran ürünlerden uzak durulması gerektiğini ifade ederek, "Bunlar da tatlandırıcılar, paketli gıdalar, yüksek glikoz içerikli besinler, şekerden yüksek beslenme, fazla karbonhidrat tüketimi, kötü karakterli bakteri sayısını artırıyor." dedi.

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