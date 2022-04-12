Boyun fıtığı belirtileri neler? Boyun ağrısı fıtık habercisi mi?

BOYUN FITIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Dr. Öğr. Üyesi Sarataş, tedaviye ilişkin, "Tedavi yöntemleri, kısa süreli boyunluk kullanımı ve istirahat, sinir basısını azaltmaya yönelik anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kontrolü için ağrı kesiciler, fizik tedavi, egzersiz veya epidural steroid enjeksiyonları ve cerrahidir. Cerrahi olmayan tedavinin amaçları sinirin fıtıklaşmış olan diskten kaynaklanan basısını azaltmak, ağrıyı geçirmek ve hastanın günlük yaşam aktivitelerine dönmesini sağlamaktır. Bu amaçlara hastanın durumuna göre bir ya da daha fazla tedavi yöntemini birleştirerek ulaşmak mümkündür. Boyun fıtığında uzun süreli istirahat önerilmez. Kısa (1-2 günlük) dinlenme sonrasında yeniden harekete başlanması kas güçsüzlüğünün önlenmesi açısından önemlidir. Boyun fıtığı tedavisinin önemli bir parçası fizik tedavidir. Fizik tedavi pek çok farklı uygulamayı içeren bir tedavi türüdür. Bu tedavi kapsamında sıcak uygulamaları, ultrason, ağrı kesici ve kas güçlendirici akım tedavileri, masaj, mobilizasyon, kuru iğneleme, bantlama, traksiyon en sık kullanılan tedavi yöntemleridir. Egzersiz tedavisinde öncelikle omurganın doğru kullanımı ve günlük yaşam aktiviteleri konusunda hastaya eğitim verilir. Daha sonra esneme, germe, kuvvetlendirme ve postür egzersizlerini içeren bir egzersiz programı başlatılır. Yoğun egzersiz tedavisi, boyun fıtığı olan hastalarda şikayetlerin artmasına veya tekrarlara da yol açabilir. Bu nedenle egzersizler hastaya faydalı olduğu sürece ve şikayetlerin alevlenmesine neden olmayacak düzeyde uygulanmalıdır. Tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemleri olarak ağrı mezoterapisi, nöral terapi, kupa tedavisi ve ozon tedavisi de boyun fıtığı tedavisinde kullanılabilir. Diğer tedavilerden fayda görmeyen hastalar için cerrahi gerekli olabilir. Cerrahinin amacı diskin sinire basan bölümünün çıkarılmasıdır" bilgisini vererek sözlerini noktaladı.