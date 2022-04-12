Boyun fıtığı belirtileri neler? Boyun ağrısı fıtık habercisi mi?

BOYUN FITIĞI TANISI NASIL KONULUYOR

"Boyun fıtığı tanısı genellikle ağrı ile başvuran hastalara yapılan fiziksel muayene sonucunda konur. Ancak, basının tam olarak nerede olduğu ya da ağrının başka bir sebebi olup olmadığını anlamak için görüntüleme tekniklerinden de yararlanılır" diyen Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muayene sonrası direkt grafi, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile boyun fıtığı tanısı netleşir. Röntgen filmleri omurgadaki kemik çıkıntıları ve disk aralıklarındaki daralmayı gösterebilir ancak boyun fıtığı ya da omurilikten çıkan sinirleri gösteremez. BT ve MRG (altın standart) taramaları tüm omurga bölümlerinin (omurlar, diskler, omurilik ve sinirler) ayrıntılı görüntülerini sağlar. Ayrıca elektriksel sinir iletkenlik çalışmaları (EMG) yapılarak boyun fıtığı sonucu oluşabilecek sinir hasarının bulguları aranabilir."