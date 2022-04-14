Testis kanserinde erken teşhis başarıyı artırıyor

EKOL Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Gücük, diğer kanser türlerine göre daha nadir görülen testis kanseri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Testislerin skrotum adı verilen bir cilt kesesi içinde, penisin alt kısmında asılı olan, oval biçimli iki küçük organ olduğunu belirten Opr. Dr. Gücük, "Testisler erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde sık görülür. Erkekteki tüm tümörlerin yüzde 1-2'sini kapsar" diye konuştu.

KOMBİNE TEDAVİ

TESTİS kanserinin belirtileri hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Gücük, "Kanser genellikle sadece bir testisi etkiler. Testiste şişlik, ele gelen sertlik, testiste hassasiyet, ağrı, daha az sıklıkla göğüste şişlik, tümörün yayılımına göre öksürük, karındaki lenf bezlerini tutulumuna göre karın ağrısı, bulantı, kusma iştahsızlık, kilo kaybı, beyin tutulumuna bağlı nörolojik rahatsızlıklar, kısırlık ve sırt ağrısı belirtileridir. Sık rastlanan bulgu ise elle hissedilen ağrısız şişliktir" dedi. Testis kanserinde uygulanan başlıca tedavi yöntemleri hakkında

konuşan Opr. Dr. Gücük, "Cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi, tümörün türüne ve evresine göre kombine tedavidir. Seviyenin normale düşmesi hastalığın tedavisinde kür sağlandığı anlamına gelmemektedir" diye konuştu.

HEKİME DANIŞIN

KENDİ kendine muayenenin erken teşhise yardımcı olduğunu belirten Opr. Dr. Gücük, "En iyi muayene zamanı, testislerin üzerindeki derinin yumuşadığı sıcak bir duş sonrasıdır. Her bir testisi iki elinizle muayene edin. Orta parmaklarınız testisin altında, başparmağınız üstünde olmak üzere parmaklarınızın arasında testisinizi nazikçe çevirin. Sol testisin sağa göre daha sarkık olması normaldir. Spermi taşıyan ve biriktiren yumuşak ve kanallı olan epididimi bulun. Ele gelen kitle, sertlik, ağrı ve şişliğin olup olmadığını kontrol edin. Muayeneyi yaparken bir ay önceki muayenenizden farklı olan durumlara dikkat edin, anormal bulgular varsa not edin ve üroloji hekimine başvurun" dedi.

GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ

GENETİK faktörlerin testis tümörünün oluşumunda etkili olduğunu belirten Opr. Dr. Gücük, "Yumurtanın doğumdan sonra torbalarda değil kasık kanalında ya da karın içerisinde kalmış olması (inmemiş testis), geçirilmiş enfeksiyonlar, kabakulak enfeksiyonları, yumurtaya gelen darbeler, yumurtaların normal büyüklüğünün altına düşmesi, kimyasal ve çevresel kanserojen maddeler oluşumunu etkilemektedir" diye konuştu.