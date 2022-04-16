Hapşırma, kaşıntı, akıntı... Bu belirtileri yaşayanlar dikkat!

Alerjinin daha önce herhangi bir duyarlılığı olmayan maddelere karşı, sonrasında duyarlılık oluşmasıyla bu maddelere karşı vücudun vermiş olduğu tepki durumu olduğunu ifade eden Dr. Nesrin Gök, "Bu maddelere alerjen denir. İnsan vücudunda bu alerjen maddelere özgü oluşan karşıt antikor (IgE tipi) ile ciddi reaksiyonlar oluşabilir. Vücudumuzun bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı gereğinden fazla yanıt oluşturması aşırı duyarlılık olarak da isimlendirilmektedir. Kişinin bağışıklık sisteminin antijen ile karşılaşması sonrası belleğe alınması ve ona özel antikorlar üretmesi durumu duyarlılığın oluşması olarak adlandırılır" diye konuştu.