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Gusül abdesti nasıl alınır? Sünnete uygun gusül abdesti alımı...

Gusül abdesti almak hem genel temizlik için hem de dini vecibeler için önem taşımaktadır. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alırken nelere dikkat etmek gereki? İşte sünnete uygun gusül abdesti alımı....

17.04.2022, 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 11:00

Gusül abdesti nasıl alınır? Sünnete uygun gusül abdesti alımı...

Gusül abdesti almak hem genel temizlik için hem de dini vecibeler için önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)" (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alırken nelere dikkat etmek gereki? İşte sünnete uygun gusül abdesti alımı....

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?
Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:
Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

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