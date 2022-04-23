Böbrek tümörleri hiç belirti vermeyebilir

Özel İzmir Can Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Karamazak, böbrek tümörlerinin genellikle belirti vermeden ilerlediğini söyledi. Tümörlerin sıklıkla hastaların rutin kontrollerinde tespit edildiğini söyleyen Op. Dr. Karamazak, "Tümörün büyüklüğüne göre tedavide kullanılacak yöntem belirlenerek, kişiye özel tedavi planı hazırlanır" diye konuştu.

SEMPTOM VERMİYOR

Op. Dr. Karamazak böbrek tümörleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Böbrek tümörü çok büyük boyutlara ulaşmadığı sürece genellikle belirti vermiyor. Semptom vermediği için de erken evre yakalanma konusunda gecikilebiliyor. Bazen idrarda kanama gibi semptomlar olabiliyor. Böbrek taşı ağrısı gibi ağrılar yapabildiği gibi ele gelen kitle şeklinde belirtiler gözükebiliyor. Küçük böbrek tümörleri, özellikle 7 cm altında olan tümörler genellikle başka nedenlerle yapılan ultrasonlarda veya tomografilerde tespit edilebiliyor."



KAPALI YÖNTEM

Açık ve laparoskopik (kapalı) yöntemlerden yararlandıklarını belirten Op. Dr. Serkan Karamazak sözlerine şöyle devam etti: "Eğer kitle küçükse, genellikle 7 cm'in altındaysa, sadece kitleyi çıkarıyoruz. Bu ameliyatta ilk tercihimiz laparoskopik (kapalı) yöntem olmaktadır. Kapalı yöntemin daha az ağrı, daha az enfeksiyon riski, daha kısa sürede hastaneden taburculuk ve daha erken günlük yaşama dönme gibi avantajları bulunmaktadır. Kapalı yöntem için uygun olmayan yerleşim ve büyüklüklerde açık cerrahi uyguluyoruz. Eğer kitle büyükse böbreğin tamamını alıyoruz. Böbreğin alınması ameliyatında da ilk tercihimiz kapalı yöntem. Ancak yine de açık cerrahi uyguladığımız bazı durumlar olabiliyor. Ameliyattan sonra hasta kalan böbrek dokusu fonksiyonları ve tümör tekrarı açısından aralıklı takibe alınıyor."