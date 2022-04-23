Boyun fıtığında cerrahi tedavi yaşamı kolaylaştırıyor

Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Seymen Özdemir özellikle masa başında hareketsiz uzun saatler geçirenlerde daha çok görülen boyun fıtığı hakkında bilgiler verdi. Boyundaki yedi omurga arasında bulunan disk yapısının zamanla ve travma sonucunda su içeriğini kaybederek sertleştiğini belirten Opr. Dr. Özdemir, "Diskteki bozulma devam ederken çevresindeki güçlü bağ dokusu yer yer zayıflar, yırtılır. Bu yırtıklar arasından taşan diskin merkez yapısının sinir dokusu üzerine yaptığı baskı ile boyun fıtığı ortaya çıkar" dedi.

MASA BAŞI İŞTE ÇALIŞMAK

Ağır, zorlayıcı, tekrarlayan hareketler ve ağır kaldırmanın boyun fıtığı nedenleri arasında gösterildiğini söyleyen Opr. Dr. Özdemir, "Artan kilo da boyun fıtığı oluşumunu kolaylaştırır. Başımızı öne eğerek masa başında çalışanlar veya el işi yapanlar bu gruptadır. Ailesinde boyun fıtığı görülenlerde görülme sıklığı bir miktar fazladır. Masa başında, bilgisayar karşısında uzun saatler geçiriyor, spor yapmıyor ve kaslarınız zayıfsa risk grubundasınız" dedi.

BELİRTİLERİ NELER?

İlk belirtilerin boyun ağrısı olarak ortaya çıktığını söyleyen Opr. Dr. Özdemir, "Ancak boyun ağrısının tek nedeni boyun fıtığı değildir. Hastanın sırtına, kürek kemiğine ve koluna yayılan ağrı olur, etkilenen bölgeye bağlı olarak el parmaklarına kadar ağrı ve his kaybı görülebilir. Kolunda elektriklenme, güç kaybı, el ve kol hareketlerinde güç kaybı olabilir" diye konuştu. Cerrahi olmayan tedaviden fayda görmeyen veya el ve kollarında güçsüzlük olan hastalara yapılacak tedavinin cerrahi olduğunu söyleyen Opr. Dr. Özdemir, "Operasyonda amaç sinir basısına neden olan fıtığın çıkarılmasıdır. Bunun için fıtığın yeri ve hastaya göre değişen operasyon yöntemlerinden biri tercih edilir. Boyun ön kısmından ve arkasından olmak üzere iki çeşit operasyon giriş yeri mevcuttur. Cerrahi için önem taşıyan nokta yapılacak cerrahi için geç kalınmadan karar verilmesidir" dedi.