Burun estetiğinde amaç doğal bir görünüm

Rinoplastinin burnu yeniden şekillendirme ve yapılandırma ameliyatı olduğunu belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Öksüz, "Rinoplasti ile amaç burnu hem fonksiyonel ve hem estetik açıdan daha iyi hale getirmektir. Burun, yüzümüzdeki en ön konumda olan organ. Bu nedenle baktığımızda ilk gördüğümüz yapıdır ve yüz görünümünde çok önemli rolü vardır. Her insanın yüz yapısı, vücut yapısı farklı olduğu gibi burnun da kendine özgü bir şekii vardır. Burundaki değişiklikler yüz genelinde belirgin, doğal ve güzel bir görünüme neden olmaktadır" dedi. Ameliyat öncesi görüşmenin önemine değinen Op. Dr. Öksüz, "Bu görüşmede hastanın beklentileri ve cerrahın bu beklentilerin ne kadarını karşılayabileceği ortaya konur "diye konuştu.

ÖN GÖRÜŞME ÖNEMLİ

Ameliyatın esas amacının yüz hatlarıyla uyumlu doğal ve göze hoş gelen, iyi görünen bir burun oluşturmak olduğunu belirten Op. Dr. Öksüz, "Her ameliyat daha iyi sonuç almak için yapılır fakat her ameliyattan mükemmel sonuç beklemek gerçekçi değildir. Ameliyatın sonucu sadece cerrahın yeteneğine ve deneyimine bağlı değildir. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, cilt durumu, kemik iskeleti, sigara içme, yara iyileşmesi ve anatomik yapısı ile de ilgilidir" dedi. Rinoplasti için ideal yaşın genellikle 18 - 35 yaş arası olduğunu belirten Op. Dr. Öksüz, "Estetik bir burun elde ederken burnun fizyolojik işlevlerini korumak çok önemlidir. Biz Plastik ve Estetik Cerrahlar aldığımız mikrocerrahi eğitiminin de katkısıyla dokuda en az travma olacak şekilde ameliyatlarımızı yaparız. Bu da bize daha az ödem, daha az morluk, postop dönemle daha erken sonuç alma gibi faydalar sağlar" dedi.