Ekol Hastanesi’nde anne-baba eşliğinde sünnet

EKOL Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Erdem Özbek son dönemde çocuklarını sünnet ettirmek için ileri yaşları beklemeyen ebeveynlerin sayısının gittikçe arttığını belirterek, "Herhangi bir sağlık sorunu olmayan çocukların erken dönemde sünnet ettirilmesi iyileşme sürecine önemli katkılar sağlamakta" dedi. "Sünnet için en ideal dönem, bebeğin emme veya solunum problemleri gibi hayati bir sorunu yoksa doğumdan itibaren 24 saat geçtikten sonra sünnet yapılabilmektedir" diyen Opr. Dr. Özbek, "Yenidoğan sünneti yapılan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski azalır. Sünnetsiz bebeklerin idrar yolu enfeksiyonuna 8 ila 20 kat daha fazla yakalandığı görülmüş. İlk 8 aylık dönemde sadece lokal anestezi ile 8 ile 24 ay arasında genel anestezi altında sünnet yapıyoruz. 2-5 yaş arasında cerrahi gereklilik yok ise sünnet önermiyoruz" dedi.

BAKIMI NASIL YAPILIR?

Sünnet sonrası bakım hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Özbek, "Yeni doğan sünneti sonrası verilen antibiyotikli kremler ile günde 3 kez bakım yapılır. Bebeklere 3 ya da 4'üncü gün kontrol yapılır. Dikişler kendiliğinden erir. 5 - 7 yaş arası çocuklarda genel anestezi ile 7 yaş ve üzeri çocuklarda çocuğun genel durum değerlendirilmesi sonrasında ailesiyle ayrıntılı konuşarak lokal ya da genel anestezi ile sünnet yapmaktayız. Sünnet sonrasında sünnet bölgesine günde 3 kez antibiyotikli kremler sürülmektedir. Çocuklara antibiyotik şurubu ve ağrı kesici şuruplar veriliyor. 5'inci gün kontrol sonrasında banyo yapılmasına izin verilmekte ve dikişlerin kendiliğinden düşeceği söylenmektedir" diye konuştu.