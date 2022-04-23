İleri teknoloji ile tedavi konsepti

GelişeN teknoloji ile birlikte radyoterapi alanındaki güncel tedavilerin de şekil değiştirdiğini belirten İzmir Tınaztepe Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, "Yıllar içerisinde iki boyutlu tedavilerden üç boyutlu tedavilere, günümüzde ise dört boyutlu tedavilere geçiş oldu. Özellikle radyasyon onkolojisi alanında son on yılda çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu yeni gelişmeler sayesinde her geçen gün daha iyi ve etkin tedaviler, daha doğru ve güvenli şekilde uygulanabilmekte. Bunun sonucunda tedavi başarısı artarken yan etkilerin azaltılması ile hastaların tedavi sonrası yaşam kaliteleri korunmakta ve hasta memnuniyeti artmaktadır" dedi.

BİLİMSEL YÖNTEM

"BU amaca istinaden İzmir Tınaztepe Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümümüzde hastalarımızın tedavisinde son bilimsel yöntem ve ileri teknoloji alt yapısı ile hizmet vermekteyiz" diyen Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, "İleri teknoloji radyoterapi cihazının varlığı ve diğer kliniklerle disiplinler arası iş birliği ile her hastamıza özel olarak tasarlanmış mümkün olan en iyi tedavi konseptini sağlamaktayız. Merkezimizde güncel yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), ark terapi (VMAT), solunum kontrolü radyoterapi uygulamaları, yüzey tarama ve takip sistemleri aracılığıyla tedavi sırasında hasta takibi sayesinde hassas ve yüksek doğruluklu radyoterapi uygulamaları, stereotaktik radyoterapi sterotaktik radyo cerrahi uygulamaları yapılabilmektedir" dedi.