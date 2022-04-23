Saç ekimi ile yeni bir hayata merhaba

20 yıldır kaliteden ödün vermeden Alsancak'ta farklı konularda branşlaşmış 3 farklı merkez ile hizmet eden MediSlim, Medi- Derm Lazer Epilasyon ve EstePark Zayıflama Merkezleri'nin yanı sıra saç ekimi ve saç dökülme tedavileri üzerine MediSistem Polikliniği ile hizmet verdiklerini belirten MediSistem Medikal Estetik Hekimi Dr. Gülhan Pınar, saç sorunu yaşayan kadın veya erkeklerde yüz güldüren sonuç almaya yönelik yapılan saç ekimi hakkında bilgiler verdi. Dr. Pınar, "Saç ekimi, saç köklerinin uygun bölgeden bir mikro motor yardımıyla alınıp açıklık olan yere nakledilmesidir. Bu işlem yapılırken saç köklerinin alınması genel olarak aynı tekniğe dayalıyken, ekim teknikleri değişmektedir" dedi.

TEKNİKLER FARKLIDIR

Saç ekimi sırasında kullanılacak ekim tekniğine, saç ekimi yaptıracak kişinin dökülme oranı ve kıl yapısına göre karar verildiğini belirten Dr. Pınar, "Bunlar arasında Dhi (choi pens); alınan saç grefetlerinin bir kalem içine yerleştirilerek açıklık ya da seyrelme olan bölgeye bu kalem yardımıyla implante edilmesidir. Diğer yöntem; ekim yapılacak alana kanalların açılıp içerisine saç köklerinin yerleştirilmesidir. Kanal açma işleminde kullanılan deliciler ise değişmektedir. Keskin ve hasar vermeyen ürünler kullanmak, iyileşme açısından oldukça önemli olmakla beraber sonuçları da değiştirmektedir. İşlem süresi yapılacak işlemin büyüklüğüne göre 4-8 saat sürmektedir. Bölgesel uyuşturma yöntemi ile kişinin ağrı duyması engellenir. İlk 8-10 günlük süre içerisinde görüntü bozukluğu oluşabilir; yüzde şişlik, ekili alanda kızarıklık vb. görülebilir. 10'uncu günde kişi tamamen iyileşir. İlk dört ay saçlı alandan bir sonuç almak beklenmez. Dördüncü aydan sonra çıkışlar başlar, 1 yıl içinde de tamamlanmış olur" diye konuştu.