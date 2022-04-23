Satugem İnovasyon Merkezi İzmir’de açılıyor

2020 yılı kurulan Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi (SATUGEM) İstanbul ve Antalya iletişim ofislerinden sonra İzmir'de inovasyon ve inkubasyon (kuluçka) merkezini açıyor. SATUGEM Genel Koordinatörü Cemaleddin Saraç, 2 yılda sağlık turizmine yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin sağlık turizmi alanında ilk kuluçka merkezini kuruyoruz" dedi.

HİZMET AĞI GENİŞLİYOR

SARAÇ şöyle konuştu: "Merkezimiz sağlık turizmi yetki belgesi almak isteyen yada alan hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, doktor muayenehaneleri, ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ve termal turizm yapan işletmelerin kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca sağlık turizmi aracı kuruluşlarına yönelik yönetişim, pazarlama ve network alanlarında danışmanlık hizmeti sunacağız. SATUGEM olarak şu anda Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, Bursa, Samsun, Adana ve Mersin olmak üzere 12 ilde, 30 kişilik uzman ekibiyle, 11 dilde tercüme desteğiyle işbirliği içindeyiz. Kuşadası, ve Bodrum gibi önemli ilçelerde de oluşumlara başladık. Sivas'ta yapılanma çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kendi iletişim ağımızla 2021 sonu itibariyle 12 ülkede hizmet veriyoruz. Bu sayıyı önümüzdeki Mart sonuna kadar 16'ya çıkarmayı hedefliyoruz." Yurt dışından gelen hasta gruplarına da hizmet verdiklerini kaydeden Cemaleddin Saraç, "Yurt içi ve yurt dışından yoğun bir ilgi görüyoruz. Yurtdışındaki hastalar daha çok obezite cerrahisi, mide balonu, mide botoksu, ağız ve diş sağlığı, estetik ve plastik cerrahi ameliyatları, saç ekimi ve kanser cerrahisinde tercih etmekte" dye konuştu.