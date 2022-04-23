Şeker hastaları için yüz güldüren yöntem

Uluslararası Diyabet Örgütü'nün verilerine göre her 11 yetişkinden biri diyabetli ve her 6 saniyede 1 kişi diyabet ve buna bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Rıza Özdemir, "Diyabetin bu kadar sık görülmesinin nedenleri arasında toplumun yaşlanması, insanların daha çok gıda tüketip, daha az hareket etmesi, beslenme tarzı gibi nedenler yer alıyor. Diyabetlilerin yüzde 90'ı tip 2 diyabettir ve çoğu cerrahi olarak tedavi edilebilir" dedi.

CERRAHİ TEDAVİ

Opr. Dr. Özdemir, "Diyabet cerrahisi insülin salgısını arttırmaz, vücudun insüline ihtiyacını azaltır. Yapılacak testlerde pankreas rezervi yeterli olan kişilerden vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde iken kontrolsüz diyabeti olan kişilere ve VKİ 35 ve üzerinde iken diyabeti bulunan kişilere diyabet cerrahisi önerilir. 4 yıldan daha uzun süre insülin kullanımıyla pankreasın insülin salgılama kapasitesi yavaş yavaş azalabilmekte" dedi. Önerilecek cerrahi tipinin kişinin VKİ'ne, diyabet için kullandığı medikal tedavi tipi, dozu ve süresine, yapılacak test sonuçlarındaki pankreas rezervine, kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebildiğini kaydeden Opr. Dr. Özdemir, "Önce mutlaka ayrıntılı tetkikleri yapılmalı. VKİ 40 ve üzerinde iken genellikle tüp mide ameliyatı yeterli olurken, VKİ 40'ın altında olanlarda transit bipartisyon gibi gıdaların ince bağırsağın belli bir kısmını by-pass ettiği teknikler önerilir" dedi. Opr. Dr. Özdemir, "Transit bipartisyon ameliyatında normalden biraz daha geniş kalacak şekilde tüp mide ameliyatı yapılır. Midenin tüpleştirilmesi ile açlık hissi, kalori alımı azalırken, insüline yardımcı hormonlar aktiflenir" dedi.

YÜZDE 90 BAŞARI

Opr. Dr. Rıza Özdemir şöyle konuştu: "Obezite cerrahisinde olduğu gibi diyabet için yapılan cerrahi tedavilerden sonra da önemli olan yeni ve doğru yaşam alışkanlıkları kazanmaktır. Doğru hasta ve doğru yöntem seçimi, düzenli ameliyat sonrası takip ile ameliyattan 10 yıl sonrasında dahi başarı şansı yüzde 90'dır."