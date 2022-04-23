Şişmanlık kader değil

Obezitenin vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirten Özel Batı Anadolu Central Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Önder Öner, "Yaşam enerji tüketen bir işlemdir. Enerji dengesinin sağlanmasında açlık tokluk hissinin ayarlanması, enerji tüketim hızının düzenlenmesi, hormanların düzenli salgılanması önemlidir. Günümüzde fastfood tarzı beslenmenin yaygınlaşması, televizyon ve bilgisayar başında geçirilen saatlerin artması ve aktivitelerin azalması sonucu aslında hepimiz yavaş gözükse de gayet hızlı bir şekilde ama farkında olmadan obez oluyoruz" diye konuştu.



HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Obezitenin kalp hastalıkları, hipertansiyon, kalp krizi ve felç risklerini arttırdığı bilinen bir tıbbi veri olduğunu söyleyen Op. Dr. Öner, "20. yüzyılın vebası olarak tanımlanan obezite vücudumuzda birçok hastalığa sebep olur. Obezite ile hastalık riski 3 kat artar. Özellikle hipertansiyon ve tip 2 diyabet etyolojisinde obezite sorumludur. Bununla birlikte ani ölümler, böbrek hastalıkları, uyku bozuklukları, hiperlipidemi gibi bir çok hastalık obeziteye bağlı ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.



AŞIRI VE YANLIŞ BESLENME

Obeziteye neden olan etmenlerin tam olarak açıklanamamakla birlikte aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliğinin obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edildiğini söyleyen Op. Dr. Öner, "Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı obezitesindeki artışın sadece genetik yapıdaki değişikliklerle açıklanamayacak derecede fazla olması nedeniyle, obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduğu kabul edilmekte" diye konuştu.