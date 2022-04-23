Yaza sağlıklı saçlarla girmek elinizde

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato yaklaşan yaz mevsimi öncesi saç bakımları hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Yaz mevsimi sırasında bakımların düzeni yapılmasının önemine değinen Dr. Yasemin Fatih Amato, "Mevsim sonunda sonbahara girerken, saçlarımızın epey kırıldığını, kuruduğunu ve zayıfladığını fark ederiz. Bu yüzden yaz ayları boyunca saç bakımları ihmal edilmemeli" diye konuştu.



ISIDAN KORUMALISINIZ

Saçları en fazla yıpratan etkenlerin başında ısı geldiğini belirten Dr. Yasemin Fatih Amato, "Güneş, fön, maşa ve sıcak su saçları güçsüz bırakır. Tavsiyem, saçlarınıza biraz daha şefkatli davranmanız. Örneğin, onları günde sadece 1 kere şampuanlamanız yeterlidir. Serinlemek istiyorsanız, canı kere şampuanlamanız yeterlidir. Serinlemek istiyorsanız, canınız şampuan ve krem kullanmanız şart değildir. Bir de her zaman aynı şampuanı kullanmayın. Kendinize iki çeşit ürün seçin ve onları dönüşümlü olarak kullanın. Aynı şampuanı uzun süre kullanırsanız, saçınız alışır ve tepki vermemeye başlar" dedi.

DOĞAL MASKELER KULLANIN!

Saç bakımı için doğal maskeler yapabilirsiniz. Zeytinyağı, badem yağı, susam yağı veya kayısı yağından karışım hazırlayın. Yıkanan saça 10-15 dakika friksiyon yaparak yedirin. Sonra yarım saat sıcak bir havlu ile sarın.



SU TEDAVİSİ YAPIN

Yumuşak bir şampuan ile yıkayın. Saçlarınızın canlı, esnek ve sağlıklı göründüğünü fark edeceksiniz. Avokado ve Hindistan cevizini karıştırarak, nefis bir saç kremi de yapabilirsiniz. Banyo suyu mümkün olduğu kadar ılık olmalı. Zaman zaman soğuk su kullanmaya çalışın. Soğuk su saçlar için çok yararlıdır. Saçlar, ılık su ile yıkandıktan sonra son dokunuş soğuk su ile yapılırsa, ince telli saçlar fark edilir şekilde hacim ve enerji kazanır.



Soğuk su, saçların elektriklenmesini önlediği için, kıvırcık ve dalgalı saçların bukleleri çok daha güzel dökülür. Yıkadıktan sonra saçlarınızdaki ıslaklığı havluyla, ovalamadan alın. Hemen saç kurutma makinesine sarılmayın. Hatta mümkünse saçlarınızı kendi halinde kurumaya bırakın.

DERİNİZE KÖPÜK VE JÖLE TEMAS ETTİRMEYİN

Jöle ve köpükler saçın kendisine zarar vermezler. Olsa olsa saç diplerinin kurumasına neden olabilirler. Bu nedenle köpük ve jöleleri saçınızın derisine değil, uçlarına sürün. En önemlisi, jöle veya köpük kullandığınız günler, saçınızı yıkamadan yatağa yatmayın. Çünkü saç telleri kolayca kırılır.