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Vücudumuzdaki toksinlerden arınmamız için birebir besinler!

Toksinler, mikroorganizmaların salgıladıkları birtakım zehirli maddelerdir ve suda erirler. Bu yüzden bulundukları ortamda hızla yayılırlar. Toksinlerinin vücuttan atılmasını sağlayan organların işleyişlerini iyileştirerek ve stresle mücadele ederek işe başlamak gerekir. Bunun için de belli besinleri tüketmek gerekir. İşte vücuttan hem toksinleri hem yağları atan besinler...