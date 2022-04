‘Baharda protein içeriği yüksek diyetler uygulanmamalı’

Diyetisyen Ayşe Korkmaz, bahar yorgunluğunu kolay atlatabilmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerektiğini belirterek, "Bahar döneminde protein içeriği yüksek diyetler uygulanmamalı" dedi. Bahar ile birlikte başlayan sıcaklık ve basınç değişimleri, insan vücudu üzerinde hem fiziksel hem de ruhsal değişikliklere neden oluyor. Kış mevsimi yavaşlayan metabolizmanın, bahara geçişte hemen uyum sağlayamaması ile ortaya çıkan yorgunluk, uykusuzluk gibi problemler, hayatı olumsuz etkiliyor. Bahar yorgunluğu doğada meydan gelen ısı, ışık değişikliklerinin insanlarda yaptığı fiziksel ve ruhsal farklılıklar olarak tanımlanırken, ergenler, yaşlılar ve düşük tansiyonu olan kadınlarda yorgunluk daha çok görülüyor.

KABUKLU YEMİŞ TÜKETİN

Diyetisyen Korkmaz, baharın olumsuz etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olacak önerilerde bulundu. Korkmaz, "Vücudumuzda doğal olarak bulunan ve bizlere mutluluk veren hormon olarak bilinen serotonin hormonunun bahar yorgunluğu ile yakından ilişkisi var. Günlük aldığımız besinlerin triptofan miktarının zengin olması serotonin hormonun seviyesini artırıyor. Bu sebeple beslenme alışkanlıklarımızda triptofan miktarının yüksek olduğu kaju, ceviz, fındık, badem gibi kabuklu yemişlere, susam, kabak çekirdeği, buğday, pirinç, tam buğday ve mısır gibi tahıllara yer vermek büyük önem taşıyor" dedi.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Antioksidan içeriği yüksek olan sebze ve meyveler ile Omega-3 açısından zengin olan besinlerin her gün tüketilmesine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti: "Antioksidan içeriği yüksek olan besinlerin alımı seratonin seviyesinin yüksek kalmasını sağlar. Bu nedenle her gün farklı renkte 2 adet meyve ve her öğünde rengarenk bir salata tüketmeye özen gösterilmeli. İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsak sağlığı için ise kefir, yoğurt, turşu, şalgam, tarhana, sarımsak, sirke, pırasa, soğan, muz, kuşkonmaz, enginar gibi probiyotik ve prebiyotik içeriği yüksek olan besinleri tüketmek önemli."

'YORGUNLUĞUN NEDENİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLABİLİR'



AYŞE Korkmaz, bahar yorgunluğunun nedeninin D vitamini, demir, B-12 ve magnezyum eksikliğinden de kaynaklanabildiğini belirterek, "Bu vitaminlerde eksiklik olması durumunda uzman önerisi ile takviye tablet alınması gerekebilir. D vitaminin D-3 / K-2 formu daha iyi emilirken; demir takviyesinin yanında C vitamini içeren bir besinin de alınması emilimi olumlu yönde etkiler" dedi.

BOL SU TÜKETİN



BAHAR döneminde kilo vermek için protein içeriği yüksek diyet uygulamanın iyi bir tercih olmadığının altını çizen Korkmaz, "Protein ağırlıklı diyetlerde triptofan miktarı az olduğu için seratonin sentezini olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle gün içinde belli miktarda karbonhidrat içeren besinlerden dengeli tüketmek gerekiyor. Güne mutlaka dengeli bir kahvaltı ile başlanılmalı" diye konuştu.