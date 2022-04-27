Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi vitaminlerle bağışıklık güçlendirilir?

Hastalanmadan önce tedbir alarak vücut direncinin artırılması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, bağırsak florasının da hastalık gelişiminde etkili olduğunun altını çizdi. Gürbüz, "Bağırsaklar sağlıklı ve flora güçlü ise bağışıklık sistemi de güçlüdür ve kişi hastalıklara karşı dirençlidir." diye konuştu.

Gürbüz, bağırsakların "ikinci beyin" olarak tanımlandığını dile getirdi. Bağırsaklarla beyin arasında güçlü bir sinirsel ağ olduğunu aktaran Gürbüz, hastalık gelişiminin engellenmesinde ve bağışıklığın güçlendirilmesinde organik beslenmenin yanı sıra hekim kontrolünde vitamin ve probiyotik takviyesinin etkili olduğunu bildirdi.