D vitamini eksikliğini dikkate alın

Talatpaşa Tıp Laboratuvarları Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Var, ülkemizde görülme sıklığı %75-90'lara varan D vitamini eksikliğinin dikkate alınması gereken bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Var, başta kemik sağlığı olmak üzere vücutta çok farklı işlevlerde kullanılan D vitaminin eksik olmasının en sık kronik yorgunluk, halsizlik, kemik-eklem ağrıları, depresyon gibi belirtilerle kendini gösterdiğini de ifade etti.

D vitamini takviyesi için vitaminlerin yanı sıra doğru beslenme ve güneşlenmenin de önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Var, "D Vitamini eksikliğini gidermede en doğal ve etkili yöntem doğru güneşlenmedir. Vücudumuzdaki D vitaminin %80-90 kadarı güneşlenme ile ciltte sentezlenir. Geri kalan %10-20'si ise diyetten kazanılır. Yetersiz güneşlenme ve beslenme durumlarında D vitamini eksikliğinin giderilmesinde alternatif seçenek uygun teknikle üretilen takviyeler" dedi.

GÜNEŞLENME SÜRESİ

"Ülkemizde UVB ışınlarından D Vitamini sentezi için en uygun güneşlenme zamanı, güneş ışınlarının dik geldiği Mayıs ayından Kasım ayına kadar saat 10:00 ila 15:00 arasıdır" diyen Prof. Dr. Var, "Güneşlenme süresi bahar aylarında 20-30 dakika, yaz aylarında ise 10-20 dakika arasında olmalıdır. Koyu cilt rengine sahip kişilerde bu sürenin 10 dakika uzatılması önerilir. Beslenmede balıklar, süt, yumurta, yulaf D vitamininden zengindir. Fakat bu gıdalardan bol tüketseniz bile beslenmenin D vitaminine katkısı %20'yi geçmez" dedi.