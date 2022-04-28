Omuz hastalıklarında kapalı yöntem konforu

Özel İzmir Can Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İlker Özden, omuz rahatsızlıklarında, uygun hastalarda kapalı yöntemle tedavinin tercih edildiğini belirterek, "Bu yöntem hem hastalara iyileşme sürecinde büyük kolaylık sağlıyor hem de hekimlere operasyonda konfor sağlıyor" dedi. Omuz ekleminin vücudun en karmaşık ve en hareketli eklemlerinden birisi olduğunu belirten Op. Dr. Özden, "Genelde bir şeylerin yanlış gittiğini hissedene kadar omzumuzu önemsemeyiz. Omuz ağrısı en basit şekliyle elinizi havaya kaldırdığınızda, üst raflara ulaşmaya çalıştığınızda ortaya çıkar ve ağrıya sebep olur" dedi.

TEKRARLAYAN ÇIKIKLAR

Op. Dr. İlker Özden, sık rastlanan rahatsızlıklardan birinin rotator cuff yırtıkları olduğunu belirterek, "Rotator cuff yırtığı son derece ağrılı bir tablo oluşturur. Tedavisi ise cerrahidir. Uygun hastalarda kapalı yöntem tercih eduyoruz. Artroskopik olarak omuz ekleminin içine girilerek özel vidalarla kas kemiğe dikiliyor" dedi.

Çeşitli travmalardan sonra omzun çıkabileceğini söyleyen Op. Dr. Özden, "Omuz çıkıklarından sonra buradaki destekleyici dokular tam iyileşmediyse çıkıklar tekrarlar. Uygun hastalarda yine kapalı yöntemle tedavi edilebilir. Ayrıca omuzda doğuştan iki kemik arasında darlıklar oluşabiliyor. Bunlar da yine kapalı yöntemle tedavi edilerek kasların yırtılması engellenebiliyor. Omuz ekleminde yaşanan kireçlenme problemlerinde de eklem protezleri kapalı yöntemle yerleştirilebiliyor" dedi.

FİZİK TEDAVİNİN ÖNEMİ

OMUZ tedavileri sonrası başarılı bir fizik tedavi sürecinin de önemine değinen Op. Dr. Özden, iyi bir fizik tedavinin, operasyonların başarısını ve hastanın yaşam konforunu artırdığını belirtti.