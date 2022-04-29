Bayramda beslenirken bunlara dikkat! Uzmanında bayramda sağlıklı beslenme önerileri...

Bakanlık tarafından, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sağlıklı ve doğru beslenmenin olmazsa olmazlarına yer verilen öneri listesi hazırlandı. Özellikle kan şekerini hızla yükselten şeker, çikolata ile baklava, börek gibi hamur işlerinin sık ve çok tüketilmesinin zararlarına dikkat çekilen listede, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Buna göre, ramazanın ardından bayramla birlikte öğün sayısının artması ve daha fazla yeme isteğinin oluşması, sindirim sistemi rahatsızlıklarına da kapı aralayabiliyor.