Bayramda beslenmeye dikkat! Uzmanından öneriler

Diyetisyen Nidanur Kara, oruçla geçen süreç sonrasında beslenme önerilerinde bulundu. Oruç sebebiyle öğün sayısında azalma ve beslenme alışkanlıklarında değişiklerin meydana geldiğini belirten Kara, "Ramazan Bayramı'nı, Ramazan öncesi beslenme düzenimize döneceğimiz geçiş günleri olarak düşünebiliriz. İlk güne hafif beslenerek başlayıp bedenimizi alıştırarak yemek yemeli, yavaş yavaş arttırarak normal beslenme düzenimize geçiş yapmalıyız. Gün boyunca tüketeceğimiz besinler dört besin grubundan oluşmalıdır" dedi.