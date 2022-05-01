Bayramda beslenmeye dikkat! Uzmanından öneriler

"ÖĞÜN ARALARI EN AZ 2-3 SAAT OLMALI"

Öğün aralarının da önemli olduğunu ifade eden diyetisyen Kara, "Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler sebebiyle kişiler bayramda öğün sayısını arttırmak ve daha fazla yemek yemek isteyebilir. Bu sebeple bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla da karşılaşabilirler. Ramazan ayında oruç sürecinin ardından bayramla birlikte normal beslenme düzenine geçerken tüketilecek besinlerin miktarı aniden artırılmamalıdır. Öğün araları en az 2-3 en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmelidir. Ana öğünler ara öğünler ile desteklenmelidir. Ara öğünlerde meyveler, yağlı tohumlar, ayran, yoğurt gibi ürünler beslenme düzenine eklenebilir" diye konuştu.