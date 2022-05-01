Ramazan Bayramı’nda beslenme tüyoları

Özel ve önemli günlerimiz olan bayramlarda, günlük beslenme alışkanlıklarının dışına çıkılır. Ramazan dolayısı ile beslenme düzeninde normal zamanlara göre olan kısıtlamalar, bayramda öğün sayısının artmasına ve fazla yeme isteğinin oluşmasına sebep olabilir. Oruç sonrası bir anda çok sayıda öğünle beslenmek ve fazla miktarlarda tüketim yapmak hızlı kilo alımına veya sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Bayram sonrasında bu şikayetlerle karşılaşmak istemiyorsanız sizler için hazırladığımız önerilere göz atabilirsiniz.

HAFİF BAŞLANGIÇ

Kahvaltıda yağ oranı yüksek kızartma, kavurma gibi yöntemlerle pişirilmiş besinler tercih edilmemelidir. Bunlar yerine su ve lif içeriği yüksek domates, salatalık, maydanoz, biber gibi çiğ sebzeler, az tuzlu peynirler ve zeytin, yumurta, ceviz, zeytinyağı gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis, börek, gevrek, açma gibi hamur işi gıdalardan uzak durulmalıdır. Esmer ekmek çeşitlerinin tercih edilmesi ise kan şekerinin daha dengeli biçimde seyretmesine ve tokluk hissinin oluşmasına destek olur.

'HAYIR' DİYEBİLMELİSİNİZ

Geleneksel olarak bayramlarda şeker, çikolata ve şerbetli tatlıların ikramı ile neredeyse her evde karşılaşılır. Her ziyarette ikram edilen bu şeker içeriği yüksek besinleri tüketmek, sağlık için ciddi sorunlar oluşturabilir. Bu ikramlar kan şekerini hızlı yükseltir. Bu nedenle "Hayır, teşekkür ediyorum" diyebilmek bayramın daha keyifli ve zinde geçirilmesine yardımcı olur. Tatlı ikramlarının sütlü tatlılardan yana olması veya tatlı yerine meyve ikramında bulunmak, daha doğru bir seçimdir. Şerbetli tatlılar hem şeker dengesini bozar hem de aşırı kalori alımına neden olur. Şerbetli tatlı tüketilirse, devamındaki öğünlerde meyve ve ekmeği azaltmak, dengelemeye yardımcı olur. Şekerleme ve çikolata ikramı yerine de kuru meyve ve kuruyemiş ikramlıklarının tercih edilebilir.

İÇECEKLERE DİKKAT

Gün içinde su, ayran, şekersiz limonata, şekersiz komposto/hoşaf gibi besinlerin tüketilmesi sıvı alımına destek olur. Ancak sıvı alımına destek olacağı düşünülerek asitli ve şekerli içecekler tüketilmemelidir. Ayrıca ikram edilen çay ve kahvelerin de fazla miktarda tüketilmesi vücutta su kaybına neden olur. Kafein içeriği nedeniyle de fazla çay, kahve tüketimi tansiyon, çarpıntı veya uyku bozukluklarına neden olabilir. Özellikle tansiyon hastası bireyler, bu konuda çok dikkatli olmalıdır. Her ziyarette veya her gelen misafirle beraber çay, kahve içmek yerine bitki çayları veya meyvelerle yapılan şekersiz soğuk çaylar içilebilir.

BAYRAMI KİLO ALMADAN GEÇİRMEK İÇİN ÖNERİLER

●Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, Ramazan'dan sonra da gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemelidir. ● Ramazan ayı boyunca oruç nedeniyle azaltılan fiziksel aktivite, bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılmalıdır. ● Mümkün olduğunca bayram ziyaretlerine yürüyerek gidilmesi tercih edilmelidir. ● Misafirliklerde ve bayram sofralarında mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. ● Tüm çeşitlerden atıştırmak yerine en sevilen ikramların yer aldığı bir tabak oluşturmak, fazla kalori alımının önüne geçebilir. ● Sizler için hazırladığımız bu önerilere uyum sağlayarak bayram sonrasında tartıda karşınıza çıkabilecek sürprizin önüne geçebilirsiniz. Diet-Time ailesi olarak sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve sağlıklı geçireceğiniz bir bayram dileriz. Hepimize iyi bayramlar!