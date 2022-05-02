D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Dünyada 1 milyara yakın kişide D vitamini eksikliği olduğunun tahmin edildiğini aktaran Mamaç, en yüksek oranlara Kuzey Asya ve Orta Doğu bölgelerinde rastlandığını, Türkiye'de de bu eksikliğin yaygın olarak görüldüğünü bildirdi. Mamaç, D vitamininin insan vücudu için önemine işaret ederek, "En önemli etkisi kemik metabolizması üzerine olan etkisidir. Sindirim siteminden kalsiyum ve fosforun vücuda girmesini, kemik ve dişlerde depolanmasını sağlamaktadır. Her ne kadar vitamin olarak adlandırılsa da aslında bir hormon öncüsü (prohormon) yapısındadır." ifadelerini kullandı.